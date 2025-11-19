هكذا تسبب إيفان الرهيب بإلغاء مباراة صربيا ضد إيطاليا

اضطر حارس مرمى صربيا إلى الانسحاب من مباراته التالية أمام إيطاليا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا بعد تلقيه تهديدا من مشاغب كروي مشهور.

خلال بطولة يورو 2024، اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مباراة دور المجموعات بين إنجلترا وصربيا "عالية الخطورة"، حيث كان من المتوقع حضور ما يقرب من 50 ألف مشجع.

كان مصدر القلق الرئيسي مجموعة تصل إلى 500 مشاغب صربي أشيع أنهم سيحضرون المباراة، من بينهم بلطجي معروف بألقابه "إيفان الرهيب" و"وحش جنوة".

إيفان بوغدانوف، الرجل وراء هذه الألقاب. سبق أن ارتبط اسمه بجماعات شبه عسكرية يمينية متطرفة، وسُجن سابقًا لإثارته أعمال شغب خلال مباراة في تصفيات يورو 2012.

Ivan Bogdanov is back. Laga Serbia vs Inggris yang dicap sebagai salah satu dari empat pertandingan “berisiko tinggi” oleh UEFA, akan menjadi penanda kembalinya Ivan 'the horrible'. Pemimpin dari Hooligan Serbia terkenal sebagai salah satu yang paling kejam di dunia. pic.twitter.com/hPJt4Rn0po — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 (@casualultraindo) June 16, 2024

انسحاب حارس صربيا وإلغاء المباراة؟

في عام 2010، قاد بوغدانوف، مرتديًا قناعًا واقيًا وحاملا قواطع أسلاك ومشعلًا ناريًا، مجموعة من المشاغبين الذين أرهبوا مضيفهم الإيطالي قبل مباراتهم في تصفيات يورو 2012 على ملعب لويجي فيراريس في جنوة.

ووفقًا لتقرير من صحيفة "الغارديان"، استمر بوغدانوف في حثّ المشجعين الآخرين على المشاركة في أعمال العنف، و"لم يبدُ عليه الخوف من الشرطة أو الاكتراث بالعواقب".

وكشفت التقارير لاحقا أن بوغدانوف ومشاغبين آخرين وصلوا إلى جنوة قبل المباراة بـ3 أيام، بل وهاجموا حافلة الفريق الصربي يوم المباراة.

أثناء الهجوم، صعد بوغدانوف وآخرون إلى الحافلة، و"واجهوا" حارس المرمى فلاديمير ستويكوفيتش، حسبما ورد، عقب انتقاله المثير للجدل من فريق ريد ستار بلغراد، الفريق المحلي الذي ينتمي إليه مشجعو الهوليغانز، إلى غريمهم اللدود بارتيزان.

إعلان

رفض ستويكوفيتش لاحقًا المشاركة في المباراة بسبب "تلقيه تهديدات من الجماهير" سواءً على متن الحافلة أو قبل ذلك خارج فندق الفريق.

تأخرت المباراة لاحقًا لمدة 40 دقيقة بسبب اشتباكات بين المشجعين والشرطة، والتي أفادت التقارير أنها أدت إلى اعتقال 17 شخصًا، منهم 16 مشجعًا صربيًا.

في النهاية، أُلغيت المباراة بعد 6 دقائق فقط من انطلاقها، حيث ألقى مشجعو الهوليغانز الصرب الشماريخ والألعاب النارية على أرض الملعب.

بعد المباراة، أبدى تشيزاري برانديلي، مدرب إيطاليا، استياءه الشديد من إلغاء المباراة، قائلا "نشعر بحزن شديد ومرارة شديدة، لم أشهد مثل هذا من قبل. تعرض اللاعبون (الصربيون)لاعتداءات من جماهيرهم في حافلتهم".

وأضاف "كان حارس مرمى منتخبهم فلاديمير ستويكوفيتش في غرفة ملابسنا، وكان يرتجف ويشعر بالخوف، ليس فقط بشأن المباراة، بل أيضًا من العودة إلى الوطن".