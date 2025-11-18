المرة الوحيدة التي بكى فيها تشيزني حارس برشلونة خلال مسيرته الكروية

كشف البولندي فويشتيك تشيزني حارس مرمى برشلونة عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية التي دفعته إلى البكاء للمرة الأولى والأخيرة خلال مشواره.

ورحل تشيزني عن أرسنال صيف عام 2015 إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة، ثم عاد مجددا إلى أرسنال بعد عامين قبل أن يتم إبلاغه بأنه خارج خطط الفريق.

المرة الوحيدة التي بكى فيها تشيزني خلال مسيرته الكروية

وظهر تشيزني في حوار مع مدربه الأسبق أرسن فينغر استرجع فيها مدى سوء حالته النفسية عندما أُبلغ بأن عليه الرحيل عن "الغانزر" وأنه خارج خطط الفريق.

"I made many mistakes & I regret every one!" 👀 Wenger & Szczęsny open up on the keeper's Arsenal departure in 'Wojciech Szczęsny', available now on Prime Video 🎥 pic.twitter.com/jGXnChBbst — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 12, 2025

وقال تشيزني "كانت اللحظة الوحيدة في مسيرتي التي حطمت قلبي حقا. أتذكر أنني عدتُ إلى المنزل وانفجرتُ بالبكاء".

وأضاف "أردتُ الانتقال إلى يوفنتوس لأنك أوضحتَ لي أن ذلك كان الأفضل في ذلك الوقت، وأنه كان عليّ مغادرة الفريق".

وسأل تشيزني فينغر عما إذا كان قرار رحيله قد اتُّخذ في تلك اللحظة (2017) أم قبلها بعامين عندما ضُبط وهو يدخّن في غرف الاستحمام في ساوثهامبتون، ثم تابع مباشرة "كانت حادثة التدخين في الحمام عام 2015 بمثابة نقطة تحول، أدركت لاحقا أن فينغر هو من اتخذ القرار منذ تلك اللحظة".

في الأثناء اعترف فينغر بأنه اتخذ القرار في 2015 لأنه شعر بأن الحارس بدأ يدخل في مرحلة عانى فيها من تراجع المستوى.

واتفق تشيزني مع فينغر بقوله "أعتقد فعلا أنني كنت قد عانيت من تراجع في المستوى في تلك الفترة".

يُذكر أن تشيزني لعب لأرسنال من عام 2008 حتى عام 2017، خرج خلالهما في فترتي إعارة إلى برينتفورد ثم روما.

وظهر تشيزني مع أرسنال في 181 مباراة بجميع البطولات، استقبلت فيها شباكه 192 هدفا كما خرج بشباك نظيفة من 72 مباراة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتُوج تشيزني مع "الغانرز" بـ3 ألقاب هي كأس الاتحاد الإنجليزي (2)، وكأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" مرة واحدة.

وفي صيف عام 2017 رحل تشيزني عن أرسنال بشكل نهائي، بانتقاله إلى يوفنتوس في صفقة بلغت 18 مليون يورو.

وبعد 7 مواسم مع السيدة العجوز، قرر تشيزني الاعتزال قبل أن يعود عن قراره وينضم لبرشلونة في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد تعرّض الألماني مارك أندريه تير شتيغن لإصابة خطيرة غاب الأخير عن الملاعب بسببها لأشهر طويلة.