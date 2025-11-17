موعد مباراة المغرب الودية مع أوغندا والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

نستعرض موعد المباراة الودية بين المغرب وأوغندا ضمن استعدادات "أسود الأطلس" للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي تحتضنها المغرب.

موعد مباراة المغرب وأوغندا الودية

تقام مباراة المغرب ضد أوغندا غدا الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني على الملعب الكبير في مدينة طنجة.

وتنطلق صفارة البداية الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (20:00 بتوقيت المغرب).

حصة تدريبية قوية وتنافسية ⚡ High tempo and serious preparation 🎯#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/Y5Umnkatwv — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 17, 2025

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وأوغندا الودية 2025

القناة المغربية الرياضية

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لمباراة المغرب وأوغندا لحظة بلحظة على الجزيرة نت مباشر.

وقد فاز المغرب على نظيره موزمبيق 1-0 في المواجهة الودية، الجمعة، على الملعب الكبير بمدينة طنجة، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويطمح المنتخب المغربي بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي إلى تحقيق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه سنة 1976.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد أوغندا

ياسين بونو، محمد الشيبي، جواد الياميق، رومان سايس، أنس صلاح الدين، إسماعيل صابيري، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، إبراهيم دياز، حمزة إيكمان، عبد الصمد الزلزولي.