الرأس الأخضر تكتب قصة خيالية بالمونديال.. هكذا التهم "القرش الأزرق" كبار أفريقيا

عندما سحبت قرعة المجموعة الرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال وكشف عن منتخباتها، كانت كل التوقعات والترشيحات تصب في صالح منتخب الكاميرون وبأنه ينتزع بطاقة التأهل المباشر بسهولة عن المجوعة ولكن كان للرأس الأخضر (كاب فيردي)، رأي آخر.

وقدم منتخب "القرش الأزرق" مسارا مميزا طوال التصفيات حيث خسر مرة واحدة فقط وتعادل مرتين وحقق الفوز في 7 مناسبات بينها على الكاميرون تاركا "الأسود غير المروضة" في قاعة انتظار انتهاء التصفيات لمعرفة ما إذا كانت بين أفضل 4 منتخبات وصيفة في المجموعات، لخوض الملحق.

وضمن منتخب الرأس الأخضر تأهله بالفوز على ضيفه إسواتيني بثلاثية نظيفة، في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

وبهذا الفوز يرفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، متفوقا في سباق التصفيات على منتخب الكاميرون الذي اكتفى بالتعادل مع ضيفه الأنغولي بدون أهداف، في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

وفي مباراة ثالثة، تعادل منتخب موريشيوس مع ضيفه ليبيا بدون أهداف.

وبهذه النتائج، احتل منتخب الكاميرون المركز الثاني بـ19 نقطة، وفرط في فرصة تعزيز رقمه بكونه أكثر منتخب أفريقي مشاركة في كأس العالم (8 مرات في أعوام 1982 و1990 و1994 و1998 و2002 و2010 و2014 و2022).

أما منتخب ليبيا -الذي تعادل مع منتخب موريشيوش من دون أهداف- بقى ثالثا برصيد 16 نقطة، وفقد فرصته في التواجد بالوصافة لخوض مرحلة الملحق، يليه أنغولا 12 نقطة في المركز الرابع، ثم موريشيوس برصيد 6 نقاط في المركز الخامس وإسواتيني عند 3 نقاط في المركز السادس والأخير.

الرأس الأخصر تكتب التاريخ بالمونديال

ويبلغ عدد سكان منتخب الأرخبيل الواقع في غرب إفريقيا والذي تجتاحه الرياح، 525 ألف نسمة، مما يجعلها ثاني أصغر دولة تتأهل لكأس العالم، بعد أيسلندا التي شاركت في بطولة 2018.

وتحتل الرأس الأخضر المركز 70 عالميا، وكررت مفاجآت منتخبات أخرى في التأهل لكأس العالم بالنسخ السابقة مثل هايتي عام 1974، وجامايكا عام 1998، وأنغولا وتوغو وترينيداد وتوباغو عام 2006.

كما أصبح "الكاب فيردي" ثالث منتخب يشارك لأول مرة في مونديال 2026، رفقة أوزبكستان والأردن، والمنتخب السادس الذي يتأهل من قارة أفريقيا بعد مصر وتونس والمغرب والجزائر وغانا.

وقبل 25 عاما، كانت "كاب فيردي" نادرا ما تخوض مباريات دولية، لكنها الآن تتجه إلى النهائيات كواحدة من 9 ممثلين عن إفريقيا.

مدرب محنك ولاعبون مغمورون

ويقود الرأس الأخضر، المدرب المحلي بيدرو بريتو "بوبيستا" الذي كان محترفاً في الدوري البرتغالي في مطلع الالفية مع إستوريل.

ومعظم لاعبي المنتخب يحترفون في الخارج أبرزهم حارس الحزم السعودي برونو فاريلا، ولاعب ليل الفرنسي والنصر السعودي سابقاً وكوتشايلي سبور التركي حالياً ريان منديش ولاعب أومونيا سيميدو، وستيفن موريرا، مدافع كولومبوس كرو الأميركي، ولوغان كوستا، لاعب فياريال الإسباني.

وقال بريتو في تصريحات للصحافيين إنه "نصرٌ لجميع شعب الرأس الأخضر، إن إسعاد هؤلاء الناس أمرٌ عظيم.. وقبل كل شيء، نصرٌ لمن ناضلوا من أجل استقلالنا".

وبعد التأهل التاريخي، خرج عشرات الآلاف إلى شوارع الكاب فيردي للاحتفال بالتأهل غير المسبوق لهذه الدولة الصغيرة والمتواضعة كرويا.

وستحدد المقاعد الثلاثة المتبقية لقارة أفريقيا -اليوم الثلاثاء- وقد يتأهل فريق أفريقي عاشر عبر الملحق القاري.

وارتفع بذلك عدد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 إلى 22 فريقا، علما بأن البطولة ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

ويتأهل متصدرو المجموعات الـ9 إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تحصل أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني على فرصة ثانية عبر الملحق.