الولايات المتحدة تكشف عن القائمة النهائية لكوبا أميركا 2024

اختار المدرب غريغ بيرهالتر 26 لاعبا لتمثيل الولايات المتحدة في بطولة كوبا أميركا 2024 التي تستضيفها بدءا من 20 يونيو/حزيران حتى 14 يوليو/تموز المقبل.

وضمّت القائمة 18 لاعبا من الذين شاركوا في كأس العالم 2022 في قطر وخرجوا من ثمن النهائي، بوجود 9 لاعبين أعمارهم 23 عاما أو أقل.

وتلعب الولايات المتحدة بثاني أصغر فريقٍ عمرا في تاريخ مشاركاتها الخمس، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأوروغواي وبنما وبوليفيا.

ويستهل أصحاب الأرض الذي تعادلوا مع البرازيل 1-1 وديا الخميس، مشوارهم أمام بوليفيا في دالاس في 23 الشهر الجاري، ثم بنما في أتلانتا بعدها بـ4 أيام، قبل مواجهة الأوروغواي في الأول من يوليو/تموز في كانساس سيتي.

وتستضيف الولايات المتحدة كوبا أميركا التي تُفتتح مبارياتها بين كندا والأرجنتين حاملة لقب كأس العالم، في 13 مدينة.

Our 26 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/iUYFS4wGni — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 14, 2024

التشكيلة النهائية: