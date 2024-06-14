الولايات المتحدة تكشف عن القائمة النهائية لكوبا أميركا 2024
اختار المدرب غريغ بيرهالتر 26 لاعبا لتمثيل الولايات المتحدة في بطولة كوبا أميركا 2024 التي تستضيفها بدءا من 20 يونيو/حزيران حتى 14 يوليو/تموز المقبل.
وضمّت القائمة 18 لاعبا من الذين شاركوا في كأس العالم 2022 في قطر وخرجوا من ثمن النهائي، بوجود 9 لاعبين أعمارهم 23 عاما أو أقل.
وتلعب الولايات المتحدة بثاني أصغر فريقٍ عمرا في تاريخ مشاركاتها الخمس، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأوروغواي وبنما وبوليفيا.
ويستهل أصحاب الأرض الذي تعادلوا مع البرازيل 1-1 وديا الخميس، مشوارهم أمام بوليفيا في دالاس في 23 الشهر الجاري، ثم بنما في أتلانتا بعدها بـ4 أيام، قبل مواجهة الأوروغواي في الأول من يوليو/تموز في كانساس سيتي.
وتستضيف الولايات المتحدة كوبا أميركا التي تُفتتح مبارياتها بين كندا والأرجنتين حاملة لقب كأس العالم، في 13 مدينة.
Our 26 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/iUYFS4wGni
— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 14, 2024
التشكيلة النهائية:
- حراسة المرمى: إيثان هورفاث (كارديف سيتي الويلزي)، شون جونسون (تورنتو)، مات تورنر (نوتنغهام فورست الإنجليزي).
- الدفاع: كاميرون كارتر-فيكرز (سلتيك الأسكتلندي)، كريستفورد لاند (باليرمو الإيطالي)، مارك ماكينزي (جنك البلجيكي)، شاك مور (ناشفيل)، تيم ريم (فولهام الإنجليزي)، كريس ريتشاردز (كريستال بالاس الإنجليزي)، أنتوني روبنسون (فولهام الإنجليزي)، مايلز روبنسون (إف سي سينسيناتي)، جو سكالي (بوروسيا منشغلادباخ الألماني).
- الوسط: تايلر أدامس (بورنموث الإنجليزي)، جوني كاردوسو (ريال بيتيس الإسباني)، لوكا دي لا توري (سلتا فيغو الإسباني)، ويستون ماكيني (يوفنتوس الإيطالي)، يونس موسى (ميلان الإيطالي)، جيوفاني رينا (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، ماليك تيلمان (أيندهوفن الهولندي).
- الهجوم: براندن آرونسون (أونيون برلين الألماني)، فولارين بالوغون (موناكو الفرنسي)، ريكاردو بيبي (أيندهوفن الهولندي)، كريستيان بوليسيش (ميلان الإيطالي)، جوش سيرجنت (نوريتش سيتي الإنجليزي)، تيموثي وياه (يوفنتوس الإيطالي)، حجي رايت (كوفنتري الإنجليزي).