بسبب رفض أحد أبويه… حرمان لاعب بوليفي من كوبا أميركا وتحقيق رقم قياسي

يغيب مويسيس بانياغوا، لاعب وسط بوليفيا البالغ من العمر 16 عاما، عن بطولة كوبا أميركا لكرة القدم التي تحتضنها الولايات المتحدة، بسبب عدم حصوله على إذن بالسفر من أحد والديه.

وقال الاتحاد البوليفي لكرة القدم، في بيان، إن بانياغوا، الذي يلعب لفريق "أولوايز ريدي" المحلي، لم يتمكن من ترتيب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لأنه لم يكن لديه تصريح أبوي كامل. لكنه لم يحدد أي واحد من الوالدين كان وراء المنع.

Moisés Paniagua, de 16 años, no jugará la Copa América con #Bolivia por no tener la autorización de sus padres, quienes deberían dar el permiso necesario para realizar la visa de entrada en Estados Unidos por ser menor de edad. pic.twitter.com/F94CsB9WSy — NeuronaSV (@NeuronaSV) June 12, 2024

وكان يفترض أن يكون البوليفي هو أصغر لاعب يشارك في النسخة المقبلة من كوبا أميركا.

واختير الموهبة الشابة لخوض مباراتين وديتين ضد الإكوادور وكولومبيا في الولايات المتحدة لكنه لم يسافر.

وسيعلن المدرب كارلوس زاغو عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبا قريبا.

ودخل بانياغوا التاريخ في كأس ليبرتادوريس في فبراير/شباط الماضي، عندما أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا بعمر 16 عاما و188 يوما، وكان ذلك ضد سبورتينغ كريستال البيروفي.

🤯 Moisés Paniagua, de tan solo 16 años, se convirtió en el segundo goleador más joven de la historia de la Copa Libertadores. 🔝 Nuestra joya anotó en el gran triunfo de 🇧🇴 Always Ready sobre Sporting Cristal. 💎 CRACK 💎#CAAStellar pic.twitter.com/Rln4UYPvtf — Marco Vanzini (@Marcovanzini_8) February 21, 2024

وتقع بوليفيا في المجموعة الثالثة التي تضم الولايات المتحدة وباراغواي وبنما.

وستكون أول مباراة لها أمام البلد المضيف يوم 23 يونيو/حزيران في أرلينغتون بولاية تكساس.