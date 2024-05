يويفا يعلن المدن المضيفة لنهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي 2026 و2027

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء أن مدينة فرانكفورت الألمانية ستستضيف نهائي بطولة الدوري الأوروبي في 2027.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مدينة ألمانية الحدث، بعد هامبورغ في 2010 وكولن في 2020.

وفي الوقت نفسه، تستضيف مدينة لايبزيغ نهائي بطولة دوري المؤتمر في 2026.

وقررت اللجنة التنفيذية ليويفا خلال اجتماع في دبلن قبل المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي -التي ستقام في وقت لاحق اليوم وتجمع بين باير ليفركوزن وأتالانتا- أن العاصمة المجرية بودابست ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2026.

