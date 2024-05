شاهد.. زين الدين زيدان يستعرض مهاراته الكروية مع أساطير بوردو

استعرض أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان مهاراته ولمساته الساحرة بالكرة وهو بعمر 51 عامًا خلال مشاركته في مباراة ودية مع أساطير بوردو ضد فاريتيس في فرنسا أمس الثلاثاء، في لقطة لاقت انتشارًا واسعا وحظيت بإعجاب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بوردو على منصة "إكس" أمس الثلاثاء، مقطعا مصورًا للحظة التي نثر فيها زيدان سحره على أرضية الملعب، معلقًا عليها "زين الدين زيدان العظيم".

وأظهر "زيزو" مهارة كبيرة في استلام الكرة على طريقته الخاصة، والتلاعب بها وهو يركض في الملعب دون أن تسقط على الأرض، ليتلقى التحية والتصفيق من الجماهير الحاضرة في المدرجات.

واحتفى الناديان الفرنسيان عبر حساباتهما بظهور زيدان الخاص في المباراة، كما تفاعل عدد كبير من الحسابات الرياضية والناشطين مع اللقطة التي شاهدها أكثر من نصف مليون متابع على حساب بوردو فقطن علاوة على حسابات أخرى أعادت مشاركتها.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عبر حسابها على منصة "إكس" لقطة المدرب الفرنسي من زاوية أخرى مع تفاعل المعلقين عليها، وكتبت عن نجم يوفنتوس وريال مدريد سابقا "زيدان في قمة مستواه".

وعلق الناشط الرياضي عبد الله البلوشي على اللقطة "اللمسة غير، الحضور غير، الكاريزما غير، حتى الحنين لذكرياته غير عن باقي اللاعبين، وكثير الشوق يا الإمبراطور"، في حين قال آخر "زيزو ما زال يمتع".

وكتب مدون "زيدان نوع غريب عجيب عمرك لن ترى مثله، مهاري لكن غير متكلف، أنيق لكن بسيط، طويل لكن مرن، حاجة تشوفها وتقول سبحان الله".

وأعاد آخر مشاركة فيديو مهارة زيدان على حسابه بإكس معلقا عليه "الأسطورة زيدان، متعة من مباراة اليوم، كيف تقدر تقنع نفسك أنه لاعب معتزل من 18 سنة، زيزو الذهب الذي لا يصدأ".

🇫🇷🤩 Zidane is a BALLER… this is him at the age of 51. Just pure class. ✨ pic.twitter.com/BByQ7pwQyI

— EuroFoot (@eurofootcom) May 14, 2024