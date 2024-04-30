شاهد.. الهلال يفرض سطوته على الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه المثير على اتحاد جدة 2-1 الثلاثاء في المربع الذهبي للبطولة.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة ألغى الحكم هدفا مبكرا للاتحاد سجله المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

ونجح البرازيلي ميشيل دي أوليفيرا في تسجيل هدف السبق للهلال في الدقيقة 25 مستفيدا من تمريرة زميله مالكوم دي أوليفيرا.

وتعرض الهلال لصدمة قوية قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول لطرد لاعب وسطه الصربي رد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد تدخل عنيف ضد أحمد مازن الغامدي، حيث استعان الحكم بتقنية الفيديو قبل إشهار البطاقة الحمراء.

وأدرك عبد الرزاق حمد الله التعادل لاتحاد جدة بعد تمريرة من أحمد الغامدي في الدقيقة 68.

وقبل تسع دقائق من النهاية ورغم النقص العددي تمكن سعود عبدالحميد من تسجيل هدف الفوز للهلال بمساعدة مالكوم دي أوليفيرا.

وشهد الموسم الحالي سلسلة من اللقاءات بين الاتحاد والهلال تعد قياسية في المواجهات بين فريقين سعوديين خلال موسم واحد، والتي وصلت إلى سبع لقاءات.

وحقق الهلال سلسلة انتصارات قياسية أمام الاتحاد محققا العلامة الكاملة، حيث فاز في جميع المواجهات السبع التي جمعتهما هذا الموسم، لتتواصل بذلك معاناة الاتحاد بعدما خرج خالي الوفاض من جميع البطولات التي خاضها هذا الموسم "الدوري، السوبر، أبطال آسيا والبطولة العربية".

بداية مواجهات الاتحاد والهلال هذا الموسم كانت في أغسطس/آب الماضي في دور الثمانية من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث فاز الهلال3-1، ليلتقيا بعد ذلك في مطلع سبتمبر/أيلول لحساب الجولة الخامسة من دوري روشن حيث فاز الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة بنتيجة 4-3.

وواصل الهلال تفوقه أمام الاتحاد بـ3 انتصارات خلال 12 يوما فقط بدأها يوم الأول من مارس/آذار لحساب الجولة 22 من دوري روشن، بالفوز 3-1 قبل أن يفوز2-صفر في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا يوم الخامس من الشهر ذاته، ليكرر الفوز ذاته في الإياب يوم 12 من الشهر ذاته في جدة.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين في 11 أبريل/نيسان الجاري لحساب نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث فاز الهلال 4-1.

يذكر أن آخر فوز للاتحاد أمام الهلال كان في أبريل/نيسان 2021 لحساب الجولة 25 من دوري المحترفين، وفاز الاتحاد يومها 2 /صفر