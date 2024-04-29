موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقناة الناقلة

يتطلّع الهلال (حامل اللقب) لتأكيد هيمنته الصريحة على الاتحاد هذا الموسم، عندما يلتقيان -غدا الثلاثاء- على ملعب مدينة "الملك عبد الله الرياضية" في جدة بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويسعى الاتحاد لبلوغ النهائي تحت إشراف مدرّبه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المطالب بالفوز للبقاء في منصبه، حيث بات مهددًا بالإقالة عقب النتائج السلبية، وقد لا ينجو في حال الخسارة.

ويحتل حاليا المركز الخامس في الدوري المحلي، بفارق 30 نقطة عن الهلال الذي اقترب من استعادة اللقب.

ويبحث الهلال عن لقب يضمّه للكأس السوبر وتعويض جماهيره عن الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، علاوة على تكرار الفوز على منافسه الاتحاد كما فعل به بالدور ذاته الموسم الماضي في طريقه لإحراز اللقب.

ويلتقي الفريقان للمرة السادسة خلال الموسم الحالي علماً بأن المباريات الخمس انتهت جميعها بفوزه الهلال، حيث تقابلا في ذهاب الدوري المحلي وفاز الهلال 4-3 ثم إيابا 3-1، قبل أن يصطدم به في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فتفوّق عليه ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة 2-0، ليختتم تفوقه في نهائي كأس السوبر السعودية في الإمارات بالفوز 4-1.

ويفتقد الهلال خدمات نجمه سالم الدوسري الذي انتهى موسمه لتعرّضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ويعود الجناح البرازيلي مالكوم بعد تعافيه من إصابة لحقت به خلال مواجهة العين، ومن المحتمل عودة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفينش.

وتأهل الهلال إلى نصف النهائي في 22 مناسبة، فنجح في العبور إلى المباراة النهائية في 14 مناسبة في طريقه لإحراز اللقب 10 مرات.

على الجانب الآخر، يغيب مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيمة، وكذلك ثنائي خط الوسط مواطنه نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

وغاب بنزيمة عن مواجهة الشباب بالدوري في المباراة الماضية، وكشف غاياردو عن السبب بقوله "كريم يعاني من إصابة وآلام قوية، وهي السبب وراء استبعاده أمام الشباب".

وسيستفيد الاتحاد من عودة خماسي المنتخب الأولمبي: زكريا هوساوي، عوض الناشري، مروان الصحفي، فيصل الغامدي أحمد الغامدي، وذلك بعد خروج المنتخب من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وخاض الفريق الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك 23 مرة، نجح في الصعود 10 مرات، وحصد اللقب في 9 مناسبات آخرها عام 2018.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

تقام المباراة غدا الثلاثاء الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة "الملك عبد الله الرياضية" (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.

القناة الناقلة للمباراة

شركة الرياضة السعودية إس إس سي1إتش دي (1 SSC1 HD).