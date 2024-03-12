نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

سُحبت، اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالقاهرة قرعة الدور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).

وفي ما يلي نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا:

سيمبا (تنزانيا) – الأهلي (مصر، حامل اللقب).

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – بيترو دي لواندا (أنغولا).

الترجي (تونس) – أسيك ميموزا (ساحل العاج).

يانغ أفريكانز (تنزانيا) – ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا).

وتقام مباريات الذهاب في 29 و30 مارس/آذار والإياب في 5-6 أبريل/نيسان.

الدور نصف النهائي:

يلتقي الفائز من الترجي وأسيك مع الفائز من يانغ أفريكانز وصنداونز، فيما يلتقي الفائز من سيمبا والأهلي مع الفائز من مازيمبي وبيترو دي لواندا.

وتقام مباراتا ذهاب نصف النهائي في 19-20 أبريل/نيسان والإياب في 26-27 منه.

نتيجة قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية):

مودرن فيوتشر (مصر) – الزمالك (مصر).

أبوسليم (ليبيا) – نهضة بركان (المغرب).

ريفرز يونايتد (نيجيريا) – اتحاد العاصمة (الجزائر، حامل اللقب).

الملعب المالي (مالي) – دريمز (غانا).

تقام مباريات الذهاب في 31 مارس/آذار والإياب في 7 أبريل/نيسان.

الدور نصف النهائي:

ويلتقي في نصف النهائي الفائز من ريفرز واتحاد العاصمة مع الفائز من أبوسليم وبركان، والفائز من فيوتشر والزمالك مع الفائز من الملعب المالي ودريمز.

وتقام مباراتا ذهاب نصف النهائي في 21 أبريل/نيسان والإياب في 28 منه.