رياضة

"والله بعودة يا شهر الصيام".. كبار كرة القدم العالمية يهنئون الأمة الإسلامية بحلول رمضان

تهنئة فيفا للمسلمين لحلول شهر رمضان المبارك المصدر: حساب فيفا عبر تويتر
"فيفا" اختار صورة صلاح على فانوس رمضان لتهنئة المسلمين بشهر رمضان (مواقع التواصل)
11/3/2024

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأندية أوروبية ونجوم رياضيون الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعد إعلان معظم الدول الإسلامية رؤية الهلال وبداية الشهر الكريم اليوم الاثنين.

واختلفت طريقة التهنئة بين الأندية التي شارك بعضها بتهانٍ مصورة لنجومها، وأخرى بتهانٍ مكتوبة، وغيرها بأغانٍ رمضانية مشهورة في الوطن العربي.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة إكس، أمس الأحد "كل عام وأنتم بخير، تمنيات فيفا بشهر رمضان مبارك لجميع متابعينا في الوطن العربي الكبير وحول العالم".

 

ونشر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر حسابه على منصة إكس مقطع فيديو يشارك فيه عدد من نجومه ولاعبات فريق السيدات لتوجيه التهنئة إلى المسلمين بمناسبة الشهر الكريم، معلقا عليها "رمضان كريم لجميع المسلمين في شتى بقاع العالم".

وشارك قطبا إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في الاحتفاء بشهر رمضان، موجهين التهنئة إلى العالم الإسلامي.

وفي إنجلترا، هنأ معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وكبار الأندية المسلمين، حيث قال مانشستر سيتي عبر حسابه على إكس "والله وبعودة يا شهر الصيام، كل عام وأنتم بخير من نادي مانشستر سيتي، رمضان كريم"، فيما كتب ليفربول: "رمضان هل هلاله، ملأ الفضاء جماله، من ليفربول إلى الأمة العربية والإسلامية، رمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بخير".

وفي إيطاليا، اقتبس نادي إنتر ميلان الأغنية العربية الشهيرة الخاصة بشهر رمضان "مرحب شهر الصوم مرحب"، لتهنئة عشاق الفريق من العرب والمسلمين، أما غريمه التقليدي إي سي ميلان فكتب على حسابه بإكس "أسرة النادي تهنئ الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول الشهر المبارك".

وعلى صعيد نجوم كرة القدم العالميين، فنشر مدافع ريال مدريد، الألماني المسلم أنطونيو روديغر صورته وهو يجلس على سجادة الصلاة مرتديا الثوب الأبيض، معلقا عليها "رمضان مبارك لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. ربنا يتقبل منا صيامنا وصلواتنا".

وأعاد النجم البرتغالي رافائيل لياو تغريد تهنئة فريقه إي سي ميلان، معلقا عليها "إلى جميع إخواني المسلمين".

كما شارك نجوم آخرون في تهنئة المسلمين بشهر رمضان، مثل النجم الألماني المعتزل مسعود أوزيل، ولاعب ريال مدريد إبراهيم دياز، واللاعب الهولندي من أصول نيجيرية أرنو دانجوما.

 

المصدر : الجزيرة