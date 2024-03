"والله بعودة يا شهر الصيام".. كبار كرة القدم العالمية يهنئون الأمة الإسلامية بحلول رمضان

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأندية أوروبية ونجوم رياضيون الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعد إعلان معظم الدول الإسلامية رؤية الهلال وبداية الشهر الكريم اليوم الاثنين.

واختلفت طريقة التهنئة بين الأندية التي شارك بعضها بتهانٍ مصورة لنجومها، وأخرى بتهانٍ مكتوبة، وغيرها بأغانٍ رمضانية مشهورة في الوطن العربي.

May this Ramadan bring us peace, joy and lots of blessings 🤲🏼❤️☪️🕋 #ramadanmubarak pic.twitter.com/HPSEgrD56e — Mesut Özil (@M10) March 10, 2024

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة إكس، أمس الأحد "كل عام وأنتم بخير، تمنيات فيفا بشهر رمضان مبارك لجميع متابعينا في الوطن العربي الكبير وحول العالم".

كل عام وأنتم بخير! تمنيات الإتحاد الدولي FIFA بشهر #رمضان مبارك لجميع متابعينا في الوطن العربي الكبير وحول العالم 🕋🌙 #رمضان_كريم pic.twitter.com/oixSopoy7M — FIFA – عربي (@fifacom_ar) March 10, 2024

ونشر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر حسابه على منصة إكس مقطع فيديو يشارك فيه عدد من نجومه ولاعبات فريق السيدات لتوجيه التهنئة إلى المسلمين بمناسبة الشهر الكريم، معلقا عليها "رمضان كريم لجميع المسلمين في شتى بقاع العالم".

وشارك قطبا إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في الاحتفاء بشهر رمضان، موجهين التهنئة إلى العالم الإسلامي.

وفي إنجلترا، هنأ معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وكبار الأندية المسلمين، حيث قال مانشستر سيتي عبر حسابه على إكس "والله وبعودة يا شهر الصيام، كل عام وأنتم بخير من نادي مانشستر سيتي، رمضان كريم"، فيما كتب ليفربول: "رمضان هل هلاله، ملأ الفضاء جماله، من ليفربول إلى الأمة العربية والإسلامية، رمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بخير".

والله وبعودة يا شهر الصيام 😍 كل عام وأنتم بخير من نادي مانشستر سيتي.. رمضان كريم 🌙🩵#السيتي | #مبارك_عليكم_الشهر pic.twitter.com/E32puMTz4b — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 10, 2024

رمضان هل هلاله، ملأ الفضاء جماله 🌙 من ليفربول إلى الأمة العربية والإسلامية، رمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بخير ❤️ #رمضان_كريم pic.twitter.com/ZUF1gBnjHY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2024

وفي إيطاليا، اقتبس نادي إنتر ميلان الأغنية العربية الشهيرة الخاصة بشهر رمضان "مرحب شهر الصوم مرحب"، لتهنئة عشاق الفريق من العرب والمسلمين، أما غريمه التقليدي إي سي ميلان فكتب على حسابه بإكس "أسرة النادي تهنئ الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول الشهر المبارك".

وعلى صعيد نجوم كرة القدم العالميين، فنشر مدافع ريال مدريد، الألماني المسلم أنطونيو روديغر صورته وهو يجلس على سجادة الصلاة مرتديا الثوب الأبيض، معلقا عليها "رمضان مبارك لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. ربنا يتقبل منا صيامنا وصلواتنا".

وأعاد النجم البرتغالي رافائيل لياو تغريد تهنئة فريقه إي سي ميلان، معلقا عليها "إلى جميع إخواني المسلمين".

To all my muslim brothers ❤️ https://t.co/sPPrp07x1F — Rafael Leão (@RafaeLeao7) March 10, 2024

كما شارك نجوم آخرون في تهنئة المسلمين بشهر رمضان، مثل النجم الألماني المعتزل مسعود أوزيل، ولاعب ريال مدريد إبراهيم دياز، واللاعب الهولندي من أصول نيجيرية أرنو دانجوما.

أسرة اي سي ميلان تهنئ الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول الشهر المبارك ❤🖤 رمــضــان كــريــم يا روسونيري 🌙😍#رمضان_كريم | #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/Fn7KM2JcCs — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) March 10, 2024