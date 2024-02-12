فيرغسون يستبعد فوز توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز

أكد السير أليكس فيرغسون، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، أن توتنهام لن يفوز أبدا بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى أنجي بوستيكوغلو كثيرا من الثناء على العمل الذي قام به منذ تعيينه مدربا لتوتنهام في الصيف بعد رحيله عن سلتيك.

ويحتل توتنهام، الذي كان متصدرا للجدول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المركز الرابع حاليا، برصيد 47 نقطة من 24 مباراة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر. لكن فيرغسون يشعر بأنه لن يفوز باللقب أبدا.

وردا على سؤال لشبكة "سكاي سبورت" حول حظوظ توتنهام في الفوز بلقب البريميرليغ، قال أسطورة مان يونايتد "لا توجد فرصة"، قبل أن ينفجر ضاحكا.

وتابع فيرغسون "1961 كانت آخر مرة فازوا فيها. هذا وقت طويل. التوقعات اليوم تشير إلى أن ليفربول ومانشستر سيتي مرشحان قويان للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هل سيحقق توتنهام البريمرليغ يومًا ما؟ سير أليكس فيرغسون: لا.

pic.twitter.com/B9VFhyY5yJ — عمرو (@bt3) February 11, 2024

وآخر مرة فاز فيها توتنهام بالدوري الإنجليزي كانت في موسم 1960-1961، عندما كان بيل نيكلسون مدربا للفريق.

في المقابل فاز فيرغسون بالدوري 13 مرة بالبريميرليغ، مدربا ليونايتد قبل أن يتقاعد في 2013 بعد مسيرة مظفرة.

في 1984 كان فيرغسون ملاحقا من العديد من الأندية الكبرى بعد نجاحه المميز مع نادي أبردين الأسكتلندي، قبل انتقاله إلى تدريب الشياطين الحمر.

وكان توتنهام النادي الأكثر إصرارا على التعاقد مع السير في هذه الفترة لخلافة بيتر شريفز في السبيرز.

وبالفعل عقد فيرغسون جلسة مع رئيس النادي -آنذاك- إيرفينغ سكولار والمالك المشارك بول ببروف، واجتمعوا في باريس قبل أن يغير رأيه في لحظة تاريخية.