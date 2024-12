نسيم حميد: الملايين لا تُغري شخصا يصلي 5 مرات ولن أكرر ما فعله تايسون

يلعب المال والإغراءات دورا محوريا في إقناع العديد من الرياضيين بالعودة عن قرار اعتزالهم والظهور مرة أخرى لجمهورهم ولو من باب الفعاليات الترفيهية أو الودية، لكن الأمر نفسه لا ينطبق على الملاكم البريطاني الشهير ذي الأصول اليمنية نسيم حميد الذي وضع شروطا من أجل ذلك أبرزها دعم اليمن وفلسطين.

وكشف حميد البالغ من العمر حاليا 50 عاما عن موقفه من العودة إلى الحلبة مرة أخرى وخوض نزال ضد صانع المحتوى الأميركي جيك بول على غرار ما فعل أسطورة الملاكمة مايك تايسون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

Boxing legend Prince Naseem Hamed said on the Talk Sport podcast that he would do some serious training & consider fighting Jake Paul if all the proceeds go to Yemen & Palestine. He emphasised that money holds little significance to him as he’s a man who prays 5 times a day. pic.twitter.com/nTrotsBhXQ

