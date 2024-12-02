موعد مباراة النصر ضد السد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر السعودي وضيفه السد القطري في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، والقنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة.

وتقام المباراة اليوم الاثنين على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

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وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

Abu Dhabi Sports Asia1 (قنوات أبو ظبي الرياضية)

beIN Sports AFC 1 HD (قنوات بي إن سبورتس)

Alkass Nine HD 9 (قنوات الكأس الرياضية)

SSC1 HD (قنوات شركة الرياضة السعودية)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وضمن النصر التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال الثاني. ويدخل النصر المباراة تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي منتشيًا بالانتصارات المحلية والقارية إذ خسر مرة واحدة في آخر 6 مباريات.

كما أن المباراة تأتي قبل موقعة حساسة للنصر أمام الاتحاد في الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل

وشهدت المباراة الأخيرة للنصر أمام ضمك عودة البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي دخل بديلا، فيما من المرتقب أن يعود الإسباني إيمريك لابورت في مباراة السد.

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من جهته، يسعى السد للحصول على النقاط الثلاث وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة. وتعادل الفريق القطري في الجولة الماضية على أرضه أمام الهلال 1-1.

ويحتل السد المركز الثاني في الدوري القطري برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات و3 هزائم، فيما يأتي خامسا في المسابقة القارية بـ9 نقاط بفارق نقطة عن الوصل الإماراتي الرابع.