موعد مباراة الخليج ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يسعى الهلال حامل اللقب إلى تعزيز صدارته والضغط على مطارده المباشر الاتحاد عندما يحل ضيفا على الخليج صاحب المركز السادس بعد غد السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بالمرحلة الـ11 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويعتلي الهلال الصدارة برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام اتحاد جدة الذي يخوض اختبارا سهلا نسبيا الأحد المقبل أمام ضيفه الفتح صاحب المركز الأخير في ختام المرحلة.

ويتوق الهلال إلى تعزيز سجله خاليا من الخسارة في 16 مباراة متتالية بمختلف المسابقات هذا الموسم، ورفع معنويات لاعبيه قبل رحلته إلى الدوحة لمواجهة السد القطري في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة الثلاثاء المقبل.

لكن مهمة الهلال السبت لن تكون سهلة أمام الخليج المنتشي بـ3 انتصارات متتالية خولته احتلال المركز السادس برصيد 16 نقطة، فضلا عن غياب الثلاثي المهاجم سالم الدوسري ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش والحارس محمد العويس عن صفوفه بداعي الإصابة.

موعد مباراة الخليج ضد الهلال والقنوات الناقلة

تقام المباراة السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على ملعب نادي الخليج، وتبدأ الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.

والبث الحي المباشر للمباراة ينقل على القناة التالية:

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

المواجهات السابقة

ويتطلع حامل اللقب إلى تكريس أفضليته على الخليج، إذ لم ينجح الأخير في الفوز عليه خلال المواجهات الـ20 التي جمعت بينهما حتى الآن، حيث حسم الهلال 19 مباراة مقابل تعادل واحد كان سلبيا في الدوري عام 2006.