لاعبون عرب برزوا في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المونديالية

مع تقدم التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت المباريات أكثر إثارة وندية، وظهرت أسماء جديدة وأخرى مخضرمة تتصدر المشهد بأدائها المتميز.

وكانت الجولة الثالثة مليئة باللحظات المثيرة، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الذين كان لهم تأثير كبير على نتائج منتخباتهم، من شرق آسيا إلى غربها، ونال هؤلاء اللاعبون إشادة واسعة من جماهيرهم والنقاد الرياضيين على حد سواء.

وتمكنت عدد من المنتخبات من تأكيد تفوقها، في حين واجهت فرقا أخرى تحديات كبيرة.

فعلى سبيل المثال، بدأ منتخب أستراليا باستعراض قوته عبر تحقيق فوز مريح على الصين بنتيجة 3-1، في حين واصل منتخب اليابان عملاق القارة تقديم عروض مميزة بفوزه خارج الديار على السعودية بهدفين دون رد، بينما حققت كوريا الجنوبية انتصارا مهما على الأردن بهدفين دون رد في العاصمة عمّان.

من جانب آخر، عاد المنتخب العُماني إلى الطريق الصحيح بانتصار ساحق على الكويت برباعية نظيفة، مؤكدا تطلعاته نحو التأهل للمونديال، وسارت قطر على الطريق نفسه بعد فوزها على قرغيزستان 3-1، بينما ظفر العراق بانتصار ثمين وصعب بهدف دون رد على فلسطين في البصرة.

وشهدت هذه الجولة أيضا 3 مواجهات مثيرة انتهت بالتعادل، مثل مباراة الإمارات ضد كوريا الشمالية التي انتهت بنتيجة 1-1، كما استطاعت إندونيسيا أن تفرض التعادل 2-2 على البحرين التي سيطرت في معظم أوقات المباراة، في حين كان التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة أوزبكستان ضد إيران.

وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -اليوم الأحد- الضوء على 7 لاعبين، بينهم 3 عرب، برزوا بشكل لافت خلال هذه الجولة من التصفيات الآسيوية:

محمد مرهون نجم منتخب البحرين، الذي نجح في تسجيل هدف البحرين الأول في شباك إندونيسيا، عبر تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة من مسافة 28 مترا. وقبل نهاية المباراة، عاد وسجل هدف التعادل منقذا منتخب بلاده من الخسارة. والمرهون، الذي يلعب لنادي الكويت، كان مصدر الخطورة الأول على دفاعات الخصم طوال اللقاء.

أيمن حسين نجم منتخب العراق الذي نجح، للمرة الثانية في الدور الثالث من التصفيات، في منح أسود الرافدين النقاط الثلاث بتسجيله هدف المباراة الوحيد ضد فلسطين، كما فعل في الجولة الأولى ضد عمان. ويحمل المهاجم (28 عاما) آمال العراقيين في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بفضل قدراته التهديفية الاستثنائية.

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عبد الرحمن المشيفري نجم منتخب عمان نال نصيبه من الإشادة من موقع فيفا، بعدما برز ضمن نجوم هذه الجولة من التصفيات بتسجيله هدفين من رباعية عُمان في مرمى الكويت.