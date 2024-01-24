مدرب بوركينا فاسو: بلايلي كان بإمكانه اللعب لريال مدريد ولكنه لا يملك الذهنية الاحترافية

اعتبر مدرب منتخب بوركينا فاسو الفرنسي هوبيرت فيلود، أن يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر لديه مؤهلات كانت ستسمح له باللعب لنادي ريال مدريد الإسباني أو تشلسي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مدرب منتخب "الخيول" في مقابلة صحفية "للحديث عن يوسف نحتاج إلى حلقة كاملة، إنه لاعب كان من الممكن أن يلعب مع ريال مدريد أو تشلسي أو باريس سان جيرمان، ما زال يشق طريقه في الملاعب، ولكنه يمكنه تقديم أداء أفضل".

وأضاف "بلايلي يملك إمكانيات فنية رهيبة، ولاعب واثق من نفسه".

🔴هوبرت فيلود مدرب بوركينافاسو في حوار مع قناة bein الفرنسية:

📌"بالحديث عن يوسف بلايلي يتطلب ذلك حصة كاملة لكن إن تحدثنا بكلمتين إيجازا عنه فهو لاعب كانت مسيرته يجب أن تكون بشكل أكبر ، مع أندية ريال مدريد باريس سان جيرمان و تشيلسي كمثال" pic.twitter.com/6NQ6ZXJKyy — El Capitano⭐ (@spuerlilo) January 22, 2024

وأشار مدرب بوركينا فاسو إلى أن عوامل، حالت دون بلوغ بلايلي درجات النجومية العالمية. مثل الانضباط، والذّهنية الاحترافية، وعدم امتلاكه مدير أعمال كبير.

وقال "هل قام بخيارات خاطئة في مسيرته؟، لا، كان لديه أسلوب حياة، كان من الصعب أن يوفق بينه وبين المستوى العالي، ولكن هذه شخصيته، وهذه أيضا قوته، إنه لاعب موهوب بالفطرة، ويتمتع بثقة نفس كبيرة".

🇨🇵 Hubert Velud (entraîneur Burkinabè 🇧🇫) : « Belaili ? Normalement pour lui c'était : Real, PSG, Chelsea… »

pic.twitter.com/3a8vAwga9p — 𝗖𝗗𝗙 🇵🇸 (@CDF_Football) January 22, 2024

وسبق للمدرب فيلود تدريب بلايلي في نادي اتحاد الجزائر خلال الموسم الكروي 2014-2015.

وشارك بلايلي مع المنتخب الجزائري في المباريات الثلاث في دوري المجموعات بكأس أفريقيا والتي أسفرت عن خروجه من البطولة بعد تحقيقه نقطتين من تعادلين.

وارتدى "السلطان" ألوان المنتخب الجزائري لأول مرة في 2015 وشارك في 53 مباراة دولية، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 25 تمريرة حاسمة.

ويخوض صاحب 31 عاما غمار البطولة الأفريقية للمرة الثالثة في مسيرته حيث شارك في 12 مباراة، سجل فيها هدفيَن، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وسبق لبلايلي أن لعب لعدة أندية أوروبية وعربية، منها الترجي الرياضي التونسي والأهلي السعودي وقطر القطري وناديي أجاكسيو وستاد بريست الفرنسيين.