البريميرليغ متصدر و"السعودي" ضمن القائمة.. أفضل 30 دوريا بالعالم

أصدرت شبكة "أوبتا" (Opta) لإحصائيات كرة القدم تصنيفا لأفضل 30 دوريا لكرة القدم في العالم لموسم 2023-2024، الذي شهد بعض النتائج الغريبة المثيرة للاهتمام.

واحتفظت الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا بمكانتها الرائدة بين أندية العالم، ولكن ربما ليس بالترتيب المتوقع؛ إذ شهد التصنيف احتلال الدوري الألماني المركز الثاني متقدما على نظيره الإسباني الذي حل رابعا بعد الدوري الإيطالي.

وفي حين تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة، احتل الدوري السعودي المركز 27 بفضل صفقاته الضخمة واستقطابه بعض أفضل اللاعبين في العالم هذا الموسم.

بداية موسم ولا أروع 💫 استمتع بمشاهدة هاتريك هالاند أمام شيفيلد 👏#السيتي | ErlingHaaland pic.twitter.com/V911D7XX7W — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 3, 2023

تصنيف الأندية حدد ترتيب الدوريات الأفضل

ويعتمد الترتيب على تصنيف الأندية في كل دوري، وهو ما جعل الدوري الإنجليزي الممتاز يتصدر بجدارة لأن الأندية الـ20 المشاركة في البريميرليغ موسم 2023-2024 حصلت على متوسط ​​تصنيف للفريق يبلغ 48.6 ومتوسط ​​تقييم الفريق على مقياس من صفر إلى 100 يبلغ 87.1 (حيث الصفر هو الفريق الأسوأ تصنيفًا في العالم و100 هو أفضل فريق في العالم)، مع وجود عدد أكبر من الأندية المصنفة ضمن المراكز العشرة الأولى (مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد) أكثر من أي دوري آخر.

برايتون لا ينضب من المواهب، هدف من إمضاء اللاعب الشاب فيرغسون #الدوري_الإنجليزي #برايتون_نيوكاسل pic.twitter.com/oi4leXLRqz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 2, 2023

وقد تكون مفاجأة للبعض أن فريق لوتون تاون صاحب التصنيف الأدنى بين فرق الدوري الإنجليزي جاء في المركز 116، لكنه رغم ذلك يحتل مرتبة أعلى من 9 أندية في الدوري الفرنسي، و7 فرق في الدوري الإيطالي، و4 فرق في الدوري الإسباني و3 من الدوري الألماني حتى قبل بداية الموسم.

ولذلك حل الدوري الألماني كثاني أقوى دوري بناءً على متوسط ​​تصنيف أنديته في تصنيفات أنديته وخاصة حامل اللقب بايرن ميونخ الذي يحتل المركز الثاني في تصنيف الأندية، فيما جاء لايبزغ بالمركز السابع وبوروسيا دورتموند العاشر، أي أن ثلاثة من فرقه ظهرت بالمراكز العشرة الأولى.

الدوري البرازيلي كان الاستثناء الوحيد بين المراكز الـ10 الأولى في التصنيف، إذ احتل المرتبة التاسعة بفضل تصنيف أنديته أيضا إذ يحتل بالميراس المركز 62 ليكون النادي غير الأوروبي الأعلى تصنيفًا في العالم.

وانضم إلى بالميراس في قائمة الـ100 الأوائل كل من فلامنغو البرازيلي (80) وريفر بليت الأرجنتيني (85).

وفي حين كان متوسط ​​تصنيف أندية الدوري الأميركي 74.77، بلغ متوسط ​​أندية الدوري السعودي 71.94، لكن الصفقات المدوية التي أجرتها أندية الدوري السعودي قد تلعب دورا كبيرا في تحقيقها قفزات في التصنيف سترفع بالطبع من ترتيب الدوري المحلي على مستوى العالم، خاصة أنه أصبح من أكثر الدوريات متابعة على مستوى العالم نظرا لثقل النجوم الذين يتنافسون فيه.

أرقام الأسطورة التاريخية @Cristiano لا تتوقف! 👏🔥 ساهم بـ 3 أهداف وانفرد بصدارة الهدافين والأكثر مساهمة بالأهداف#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/c5YrkEMrjC — دوري روشن السعودي (@SPL) September 2, 2023

وفيما يلي أفضل 30 دوريا في العالم بحسب شبكة أوبتا: