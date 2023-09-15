مونديال تحت 17 عاما.. المغرب في مجموعة سهلة والبرازيل تواجه إنجلترا

وقع منتخب المغرب -ممثل العرب الوحيد- في مجموعة سهلة على الورق ضمن كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما المقرر انطلاقها في إندونيسيا في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى جانب إندونيسيا المضيفة، والإكوادور وبنما، في حين وقعت البرازيل مع إنجلترا في مجموعة واحدة.

وسُحبت اليوم الجمعة القرعة التي وزّعت المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.

وكان المنتخب المغربي تحت 17 عاما ضمِن مشاركته بعد بلوغه المباراة النهائية لبطولة كأس أفريقيا في الجزائر وحلوله ثانيا وراء السنغال.

وستُقام مباريات البطولة في 4 مدن هي سورابايا، سوراكارتا، جاكرتا، وباندونغ، في حين تقام المباراة الافتتاحية بين إندونيسيا المضيفة والإكوادور.

وأوقعت القرعة البرازيل حاملة لقب النسخة الأخيرة في 2019، في مجموعة واحدة مع إنجلترا إلى جانب إيران وكاليدونيا الجديدة.

وكانت البطولة مقرّرة أصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) قرّر سحب الاستضافة منها لإخفاق الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5) أمام البرازيل (4)، وكل من غانا والمكسيك (2)، في حين حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب البطولة عام 1989 في أسكتلندا.

تم تحديد مجموعات كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا 2023 🔥 ما توقعاتكم للمتأهلين عن كل مجموعة؟ 🏆 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 15, 2023

وفي ما يلي نتيجة قرعة مونديال تحت 17 عاما: