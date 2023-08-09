شاهد- رونالدو يقود النصر السعودي إلى نهائي بطولة الأندية العربية

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للتأهل إلى نهائي بطولة الأندية العربية للأندية على حساب الشرطة العراقي، في أولى مواجهتي الدور نصف النهائي.

وسجل رونالدو الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 75، ليضع فريقه في النهائي، بانتظار الفائز من المواجهة الثانية بين الهلال والشباب السعوديين.

رونالدو يسجل الهدف الأول للنصر في شباك الشرطة من ركلة جزاء#النصر_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية pic.twitter.com/lsCz4wYbjv — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 9, 2023

واحتسب الحكم الإماراتي عادل النقبي ركلة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو (فار) عقب تعرض الدولي السنغالي ساديو ماني للإعاقة داخل منطقة الجزاء، لينجح رونالدو في ترجمتها إلى هدف.

وكان الحكم ألغى هدفا لرونالدو في الدقيقة 31 بعد اللجوء لتقنية الفار أيضا، بداعي التسلل، رغم اعتراضات اللاعب وزملائه.

ورفع رونالدو رصيده إلى 4 أهداف تصدر بها قائمة هدافي البطولة العربية، متقدما بفارق هدف على الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق الاتحاد السعودي.

وتقام المباراة النهائية للبطولة العربية السبت المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وتجمع بين النصر والفائز من مباراة الهلال والشباب.

يذكر أن الفريق الفائز بلقب هذه النسخة من البطولة العربية سيحصل على جائزة مالية تبلغ 6 ملايين دولار، مقابل 2.5 للوصيف.