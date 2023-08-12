سيناريو حارس برشلونة يُرعب ريال مدريد بعد إصابة كورتوا

لا تزال الإصابة الصادمة التي تعرّض لها البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، تلقي بظلالها على الفريق الملكي، الذي تلقّى ضربة موجعة قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

وترجّح تقارير إسبانية غياب كورتوا عن ريال مدريد طيلة الموسم المقبل، لإصابته في الرباط الصليبي لركبته اليسرى أثناء الحصة التدريبية يوم الخميس الماضي، وهو الأمر الذي يتطلّب إجراء عملية جراحية، وفق الموقع الرسمي "للميرنغي" سيحتاج على إثرها لمدة 8 أشهر على الأقلّ من أجل التعافي.

وجاءت إصابة كورتوا قبل يومين فقط من أول مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، الذي سيحلّ فيها "الميرنغي" ضيفًا على أتليتك بيلباو، مساء اليوم السبت.

وأعادت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى الأذهان ما حدث مع الإسباني فيكتور فالديز، حارس مرمى برشلونة الأسبق الذي تعرّض للإصابة ذاتها في 2014.

ووفق الصحيفة فإن فالديز مرّ بالموقف نفسه وبالتحديد يوم 26 مارس/أذار 2014 حين حلّ سيلتا فيغو ضيفًا على برشلونة على ملعب كامب نو في "الليغا".

ففي الدقيقة 20 من تلك المباراة سدّد فابيان أوريانا، لاعب سيلتا فيغو ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ورغم أن الكرة لم تكن قوية أو خطيرة، لكنها سقطت من بين يدي فالديز، وعندما حاول إمساكها مرة أخرى لم يرتكز على قدمه بشكل صحيح، الأمر الذي تسبّب في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقبل أشهر من تلك الإصابة وتحديدًا في يناير/كانون الثاني 2014 أبلغ فالديز إدارة برشلونة بنيته عدم تجديد عقده، وحينها اتّفق على الانتقال إلى موناكو الفرنسي لمدة 4 مواسم، لكن هذه الصفقة لم تتمّ بسبب هذه الإصابة.

بقِي فالديز بلا فريق حتى يناير/كانون الثاني 2015 حين انضمّ إلى مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي لويس فان غال، لكن الأمور لم تسِرْ كما كان متوقعًا.

أثناء وجوده مع "الشياطين الحمر" لعب فالديز مباراتين فقط، ثم دخل في خلافات حادة مع فان غال، انتهت برحيله إلى ستاندرليغ البلجيكي على سبيل الإعارة، وبعدها انتقل في صفقة مجانية إلى ميدلزبره، ثم أعلن اعتزاله في 2017.

وتؤكّد "سبورت" أن ريال مدريد يعيش حالة من القلق والخوف من تكرار سيناريو فالديز مع كورتوا، الذي أسهم بشكل واضح في تتويج الفريق "الملكي" بالعديد من الألقاب، منذ وصوله إليه في صيف 2018 أبرزها دوري أبطال أوروبا، ويكمن منبع القلق من عدم قدرة الحارس على استعادة مستواه المذهل.

ويخطّط ريال مدريد حاليًا لتعويض كورتوا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ومن ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشلسي الأغلى في العالم، ومواطنه دافيد دي خيا الذي أنهى عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو/حزيران الماضي، والمغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية.