شاهد- الإسباني ألكاراز يهزم ديوكوفيتش ويحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس

أحرز الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول عالميا باكورة ألقابه في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بثأره من الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عندما تغلب عليه 1-6 و7-6 و8-6 و6-1 و3-6 و6-4 اليوم الأحد، في مباراة نهائية ماراثونية استمرت 4 ساعات و42 دقيقة.

واللقب هو الثاني الكبير لألكاراز بعد تتويجه في بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، كما بات ثالث إسباني يتوج على الملاعب العشبية في العاصمة الإنجليزية بعد مانولو سانتانا عام 1966 ورافايل نادال عامي 2008 و2010.

وبات ألكاراز البالغ من العمر 20 عاما ثالث أصغر لاعب يحرز بطولة ويمبلدون بعد الألماني بوريس بيكر والسويدي بيورن بورغ.

وحرم ألكاراز أيضا ديوكوفيتش من معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في ويمبلدون بالتحديد برصيد 8 ألقاب الذي يبقى في حوزة السويسري روجيه فيدرر، وكذلك معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام في فئتي الرجال والسيدات والموجود بحوزة الأسترالية مارغاريت كورت.

كما ألحق ألكاراز الذي احتفظ بصدارة التصنيف العالمي، بالصربي أول خسارة له على الملعب الرئيسي في ويمبلدون منذ سقوطه أمام التشيكي توماس بيرديخ عام 2013 واضعا حدا لـ34 انتصارا تواليا لمنافسه، وحرمه من الظفر بلقبه الكبير الثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس، في سعيه إلى أن يصبح أول لاعب منذ العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

وكان ديوكوفيتش تغلب على ألكاراز في نصف نهائي رولان غاروس في طريقه لإحراز لقبه الثالث في العاصمة الفرنسية ما أهله إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى برصيد 23 لقبا بعد أن كان يتساوى مع نادال.