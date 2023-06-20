سوء حالة ملاعب مونديال السيدات يعرض سلامة اللاعبات للخطر

أظهر استطلاع -أشرف عليه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين- أن اللاعبات اللاتي يمثلن دولهن للتأهل لكأس العالم لكرة القدم يخاطرن بسلامتهن جراء سوء حالة الملاعب، كما تلعب الكثير منهن بدون أجر.

وقال ما يقرب من 30% من اللاعبات الدوليات اللاتي شملهن الاستطلاع إنهن يلعبن دون أي مقابل، بينما قال الثلثان إنهن اضطررن إلى أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر من وظائفهن لتمثيل بلادهن في البطولات القارية.

وكشف التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء، عن مشاعر استياء واسعة النطاق من حالة الملاعب والرعاية الطبية وغياب المعايير العالمية مما دفع اتحاد اللاعبين المحترفين إلى الدعوة لمراجعة عملية التأهل لبطولات الاتحادات القارية الست.

ولم ترتق الملاعب في يوم المباريات "للمعايير العالمية" وفقا لنسبة 32% من اللاعبات، في حين قالت أكثر من نصف اللاعبات إنهن لم يحصلن على أي فحوص طبية قبل البطولة.

وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "الظروف التي تتعرض لها اللاعبات خلال بعض أكبر اللحظات التنافسية في حياتهن لا ترقى إلى مستوى معايير النخبة الكروية الدولية مما يعرض اللاعبات والرياضة للخطر".

وأضاف "يدعو الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بشدة صناعة كرة القدم إلى إلقاء نظرة فاحصة على عمليات التأهل في جميع بطولات الاتحادات القارية الستة".

يأتي التقرير وسط قلق عالمي من الإصابات في كرة القدم للسيدات، مع تزايد الدعوة إلى إجراء بحوث أفضل حول مدى انتشار الإصابات قبل فعاليات المونديال المقرر انطلاقها في 20 يوليو/تموز في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

وستغيب العديد من اللاعبات البارزات عن البطولة التي تقام كل 4 سنوات وذلك بسبب الإصابة.