في مقدمتهم مبابي.. نجوم تنتهي عقودهم صيف 2024

بعد إبلاغ النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان أنه سيبقى في الفريق الموسم المقبل ولكنه لن يمدد عقد بعد انتهائه صيف 2024 هناك نجوم من العيار الثقيل تنتهي عقودهم الصيف المقبل.

ومن بين هؤلاء النجوم القادرين على بدء التفاوض مع فرق أخرى في يناير/كانون الثاني 2024 لاعبون تقدر قيمتهم السوقية بعشرات ملايين اليوروهات: