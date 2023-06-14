في مقدمتهم مبابي.. نجوم تنتهي عقودهم صيف 2024
14/6/2023
بعد إبلاغ النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان أنه سيبقى في الفريق الموسم المقبل ولكنه لن يمدد عقد بعد انتهائه صيف 2024 هناك نجوم من العيار الثقيل تنتهي عقودهم الصيف المقبل.
ومن بين هؤلاء النجوم القادرين على بدء التفاوض مع فرق أخرى في يناير/كانون الثاني 2024 لاعبون تقدر قيمتهم السوقية بعشرات ملايين اليوروهات:
- الفرنسي كيليان مبابي (سان جيرمان): قيمته السوقية 180 مليون يورو.
- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): قميته السوقية 90 مليون يورو.
- الإنجليزي ديكلان رايس (وست هام يونايتد): قميته السوقية 80 مليون يورو.
- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد): قيمته السوقية 80 مليون يورو.
- الإنجليزي مايسون ماونت (تشلسي): قميته السوقية 65 مليون يورو.
- الفرنسي عثمان ديمبلي (برشلونة): قيمته السوقية 60 مليون يورو.
- الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (لاتسيو): قيمته السوقية 60 مليون يورو.
- الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان): قيمته السوقية 55 مليون يورو.
- الإنجليزي جيميس ماديسون (ليستر سيتي): قيمته السوقية 55 مليون يورو.
- الإسباني أليخاندرو بالدي (برشلونة): قيمته السوقية 55 مليون يورو.
- الفرنسي لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونخ): قيمته السوقية 50 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي