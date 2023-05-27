بعد فشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا.. كلوب يفتح الباب لمن يريد الرحيل عن أنفيلد

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إنه سيرسل بنفسه أيا من لاعبيه إلى ناد آخر إذا رغب في مغادرة أنفيلد بعد فشل الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسينهي ليفربول الموسم في المركز الخامس بالبريميرليغ وضمن التأهل للدوري الأوروبي، لكنه فشل في بلوغ أبرز البطولات القارية للأندية لأول مرة منذ أول موسم كامل يقود خلاله كلوب الفريق.

وقال المصري محمد صلاح هداف الفريق إنه "محطم تماما" من فشل ليفربول في التأهل لأبطال أوروبا، لكن كلوب جزم أنه لا توجد مخاوف بشأن مستقبل المهاجم المحبط مع النادي.

وقال المدرب الألماني "لا تقلق (بشأن مستقبل صلاح).. من الواضح أنه يحب الوجود هنا وكان جزءا من هنا، لقد اعتذر عما فعلناه، ولم يعتذر عما فعله الآخرون".

وتابع أنه "إذا جاءني أحد اللاعبين وقال لي: لم نتأهل لدوري الأبطال؛ يجب أن أغادر‭‬ سأقوده إلى النادي الآخر بنفسي، سآخذ المفتاح وأقول تعال معي للسيارة، إلى أين تريد أن تذهب؟ سأوصلك

للمكان الذي تريده".

وأضاف كلوب "هذا شيء لم أستطع فهمه أبدا. كما أقول للاعبين: ‬لم نتأهل لدوري الأبطال ولهذا أنا بحاجة إلى العمل للعودة إليه‭‬. وأنا مسؤول عن هذه الفوضى؛ لذلك علي تقبل الأمر".

وبلغ ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات تحت قيادة كلوب، وفاز باللقب عام 2019. ولطالما تم التقليل من شأن بطولة الدوري الأوروبي ثاني البطولات القارية من حيث الأهمية.