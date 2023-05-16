شاهد.. إنتر يكرر فوزه على ميلان ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

سجل لاوتارو مارتينيز هدفا قرب النهاية ليقود إنتر ميلان للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على ميلان.

وكرر إنتر -الذي حقق اللقب آخر مرة عام 2010- فوزه على ميلان بعدما تفوق 2-صفر في ذهاب قبل النهائي.

وسدد الأرجنتيني مارتينيز في الزاوية الضيقة الصعبة في شباك ميلان في الدقيقة 74 مسجلا هدف الفوز الثاني خلال أسبوع.

هدف لإنتر!!!!!!!!!!! الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من داخل منطقة الجزاء يسدد بقدمه اليسرى على يمين الحارس مانيان والجمهور يشتعل في المدرجات! إنتر أصبح قريباً جداً من المباراة النهائية.#دوري_أبطال_أوروبا | #انتر_ميلان #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/jZFiG7fumy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2023

بدأت المباراة بضغط كبير على ميلان الذي نزل أرض ملعب جوزيبي مياتزا مهاجما بحثا عن التسجيل وتعويض خسارة الذهاب أمام جاره وغريمه الأسبوع الماضي.

إنتر هو الآخر لم يعتمد على تفوقه ذهابا وحاول الوصول إلى شباك مايك ماينان على أمل قتل أحلام الميلان بهدف مُبكر يحسم الأمور ويُجنب الفريق المفاجآت.

محاولات الميلان كانت الأكثر خطورة بشكل واضح، حيث منع أندريه أونانا فرصة هدف محقق في الدقيقة 11 عندما تصدى ببراعة لكرة سددها إبراهيم دياز على بعد أمتار قليلة من مرمى إنتر.

وبدوره تألق مانيان في إبعاد رأسية قوية من البوسني إيدين جيركو، قبل أن ينطلق البرتغالي رافائيل لياو ويخترق الجهة اليمنى من دفاعات الإنتر ويُسدد كرة جاورت القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة في أخطر فرص المباراة.

جاء الشوط الثاني أقل حماسا مع تراجع الإنتر في الثلث الأخير واعتماده على الدفاع بشكل منظم جعل من مهمة الوصول إلى مرماه غاية في الصعوبة على ميلان الذي انتظر حتى الدقيقة 69 ليُهدد أونانا برأسية من لياو لم يجد الحارس الكاميروني أي صعوبة في إمساكها.

وعلى عكس مجريات اللعب نجح إنتر في خطف الأسبقية بهدف جاء عند الدقيقة 74 بعد تمريرة من البلجيكي روميلو لوكاكو إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سدد من داخل منطقة جزاء الميلان عن يمين مانيان.

وواصل إنتر تنظيمه الدفاعي في الدقائق المتبقية التي لم تُسعف الميلان لفعل أي جديد وسط بعض التوتر الذي شاب الأجواء بعد تدخل البوسني رادي كرونيتش العنيف على التركي هاكان تشالهان أوغلو.

وينتظر إنتر الفائز من مواجهة اليوم الأربعاء بين مانشستر سيتي وريال مدريد، في النهائي الذي يقام في العاشر من يونيو/حزيران القادم في ملعب أتاتورك بإسطنبول.