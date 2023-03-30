الأرجنتين تطلب استضافة كأس العالم تحت 20 عاما بدلا من إندونيسيا والفيفا يرحب

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو -اليوم الخميس- إن الأرجنتين قدمت عرضا رسميا لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما هذا العام، بدلا من إندونيسيا التي تم تجريدها أمس الأربعاء من حقها في تنظيم البطولة.

وكانت الأرجنتين الدولة الوحيدة التي قدمت عرضا رسميا. وسيقرر مكتب الفيفا إذا ما كان سيقبل الاقتراح في غضون يومين أو 3 أيام.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة يوم 20 مايو/أيار المقبل.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي، في باراغواي حيث سيشارك في الاجتماع السنوي لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) غدا الجمعة، "نعلم جميعا كرة القدم الأرجنتينية، وبالتأكيد يمكنها استضافة بطولة بهذا المستوى".

وأضاف أن "هناك دولا أخرى أعلنت اهتمامها أيضا، لكن كترشح بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى، فإن الأرجنتين هي الأولى وسنتخذ القرار في غضون يومين أو 3".

سحب استضافة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2023™ من إندونيسيا ℹ️ https://t.co/6ueT0LrfwI pic.twitter.com/vn3e9H8SMr — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) March 29, 2023

وحرم الفيفا إندونيسيا من استضافة البطولة بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي إنه ألغى القرعة لأن حاكم جزيرة بالي رفض استضافة المنتخب الإسرائيلي.

وقال سفير إسرائيل لدى الأرجنتين إيائل سيلا إن "إسرائيل تؤيد استضافة الأرجنتين.. هم يستحقونها كأبطال للعالم. إنها دولة لطيفة وكبيرة للغاية، مع وجود منشآت ومرافق ممتازة. آمل أن يتمكنوا أيضا من تنظيم كأس العالم 2030".