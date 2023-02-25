راشفورد يكشف سر تألقه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

قال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد إن تغييرا في العقلية ساعده في الوصول إلى أفضل مستوياته هذا الموسم، ويأمل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في قيادة الفريق للفوز بأول ألقابه منذ ما يقرب من 6 سنوات في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم غدا الأحد.

وقال إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن راشفورد قد لا يشارك في نهائي كأس الرابطة ضد نيوكاسل يونايتد، لكن اللاعب الدولي الإنجليزي يأمل في تعافيه بعد استبداله خلال فوز يونايتد على برشلونة في الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

وبعد التغلب على مشاكل الإصابات في المواسم السابقة، كان راشفورد في أفضل حالاته مع يونايتد هذا الموسم وسجل 24 هدفا في أفضل رصيد له من الأهداف خلال مسيرته.

إذ لا يوجد لاعب في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا سجل أهدافا أكثر من راشفورد منذ فترة التوقف بعد مونديال قطر.

وقال راشفورد لوسائل إعلام بريطانية "كرة القدم ربما تشكل 95% من عقليتك. هذا يمنحك أساس الأداء. هناك الكثير من اللاعبين الذين لديهم القدرة، ولهذا السبب يلعبون في المستوى الأعلى. ولكن ما يميزهم هو العقلية".

وتابع "أفهم قوة ذلك وقيمته.. أركز كثيرا على الاحتفاظ بنفسي في هذا الأمر وهو ضروري للفوز بالمباريات والألقاب".

وقال المهاجم المتألق، الذي اشتهر باحتفاله بالأهداف بالإشارة بأصبعه إلى رأسه، إنه يعمل على تحسين موقعه أمام المرمى.

وأضاف "أضع نفسي في مواقع قريبة من التسجيل. إنه شيء كنت أعمل عليه، وفي السنوات القليلة الماضية أشعر أنه حتى في المواسم التي ظهرت فيها بشكل جيد، كان بإمكاني تسجيل 10 أو 15 (هدفا) أخرى".