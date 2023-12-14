خسارة غير مؤثرة لليفربول وتأهل فياريال وسلافيا براغ لثمن نهائي الدوري الأوروبي

تلقى ليفربول الإنجليزي خسارة مفاجئة "غير مؤثرة" 1- 2 أمام مضيفه يونيون سان غيلواز البلجيكي -أمس الخميس- في الجولة السادسة الأخيرة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي شهدت فوز تولوز الفرنسي بالنتيجة ذاتها على مضيفه لاسك لينز النمساوي.

وكان ليفربول ضمن منذ الجولة الماضية صدارته للمجموعة، ومن ثم صعوده مباشرة لدور الـ16 في البطولة، بينما كان الصراع دائرا على الوصيف، الذي سيتأهل للدور الفاصل المؤهل لدور الـ16، حيث سيلعب خلاله مع أحد الفرق الثمانية التي حصلت على المركز الثالث في المجموعات الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتقلت للعب في الدوري الأوروبي.

وتجمد رصيد ليفربول عند 12 نقطة في القمة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه تولوز الذي يخوض الدور الفاصل، في حين توقف رصيد سانت غيلواز عند 8 نقاط في المركز الثالث، لينتقل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ويلاقي أحد الفرق الحاصلة على الوصافة في المجموعات الثماني بالبطولة، من أجل الصعود لدور الـ16 في تلك المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد لاسك لينز عند 3 نقاط في قاع الترتيب.

وفي المجموعة السادسة، حسم فياريال الإسباني صدارة المجموعة، عقب فوزه المثير 3-2 على مضيفه رين الفرنسي.

سيناريو مثير في مباراة رين وفياريال 🤯🔥 جيرارد مورينو يسجل ركلة جزاء ويستفز جمهور رين وبعدها يتلقى بطاقة صفراء من الحكم وهدف سريع جداً من رين !! 🥅🟨#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/bmPvs4h4KT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2023

وبعدما اجتازا مرحلة المجموعات رسميا منذ الجولة الماضية، كان الصراع بين رين وفياريال منحصرا على صدارة المجموعة للتأهل إلى دور الـ16 مباشرة.

وانقض فياريال على القمة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطة أمام رين.

وفي المجموعة السابعة، احتفظ سلافيا براغ التشيكي بالصدارة، عقب فوزه الكبير برباعية نظيفة على ضيفه سيرفيت السويسري، بينما تغلب روما الإيطالي بثلاثية نظيفة على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وارتفع رصيد سلافيا إلى 15 نقطة في القمة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه روما، علما بأن الفريقين ضمنا الصعود للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، بينما احتل سيرفيت المركز الثالث بـ5 نقاط، وبقي شيريف قابعا في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثامنة، حقق باير ليفركوزن الألماني العلامة الكاملة، بعدما اكتسح ضيفه مولده النرويجي 5-1، بينما تغلب قره باغ الأذربيجاني 2-1 على ضيفه هاكن السويدي.

وظل ليفركوزن على قمة المجموعة برصيد 18 نقطة، ليصبح الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات، بينما احتل قره باغ المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام مولده الذي بقي في المركز الثالث، ووجود هاكن في قاع الترتيب بلا رصيد عقب خسارته جميع لقاءاته.

وفي المجموعة الأولى، بلغ ويستهام يونايتد الإنجليزي دور الـ16، بعد أن حسم صدارته الترتيب، بفضل فوزه الثمين بهدفين دون على ضيفه فرايبورغ الألماني، بينما حقق أولمبياكوس اليوناني انتصارا ساحقا 5-1 على ضيفه

باتشكا توبولا الصربي.

ألفاريز يعزز التقدم لويست هام يونايتد 👏⚽️#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/7xRpSVWm95 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2023

وارتفع رصيد ويستهام إلى 15 نقطة، لينفرد بالقمة بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فرايبورغ، علما بأن الفريقين حسما عبورهما مرحلة المجموعات منذ الجولة الماضية، فيما انتقل أولمبياكوس للعب في دوري المؤتمر، بعدما حصل على المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبقي باتشكا في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثانية، اقتنص برايتون الإنجليزي صدارة المجموعة الثانية، بعد فوزه بهدف نظيف على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في حين انتصر أياكس أمستردام الهولندي 3-1 على ضيفه آيك أثينا اليوناني، لينتقل للعب بدوري المؤتمر.

ورفع برايتون رصيده إلى 13 نقطة في القمة، لينال ورقة الترشح لدور الـ16، متفوقا بفارق نقطتين على مارسيليا، صاحب المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد أياكس إلى 5 نقاط، بفارق نقطة أمام آيك أثينا، الذي تراجع للمركز الاخير.

وفي المجموعة الثالثة، اعتلى رينجرز لأسكتلندي الصدارة، عقب تغلبه 3- 2 على مضيفه ريال بيتيس الإسباني، في حين فاز سبارتا براغ التشيكي 3-1 على مضيفه آريس ليماسول القبرصي.

وبلغ رينجرز دور الـ16، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، بينما احتل سبارتا براغ المركز الثاني بعشر نقاط، في حين تواجد ريال بيتيس في المركز الثالث بتسع نقاط، وتذيل آريس ليماسول الترتيب بأربع نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، حقق أتالانتا الإيطالي فوزا كبيرا برباعية نظيفة على مضيفه راكوف البولندي، فيما تغلب سبورتنغ لشبونة البرتغالي بثلاثية نظيفة على شتورم غراتس النمساوي.

المدافع غونسالو إيناسيو يسجل هدفين خلال 10 دقائق! 💪🔥 #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/ZhpuKexsbc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2023

وكان أتالانتا حسم صعوده لدور الـ16، فيما ضمن سبورتنغ لشبونة خوضه الدور الفاصل قبل تلك الجولة.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 14 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه سبورتنغ لشبونة، بينما احتل شتورم جراتس المركز الثالث بأربع نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على راكوف، صاحب المركز الأخير.