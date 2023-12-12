الاتحاد السعودي يسحق أوكلاند النيوزيلندي ويتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية

حجز نادي الاتحاد السعودي مقعده في ربع نهائي النسخة الـ20 من مونديال الأندية لكرة القدم، وذلك بفوزه الكبير والمستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبتحقيقه فوزه الثاني في مشاركته الثانية في البطولة التي تجمع سنويا أبطال القارات إضافة إلى بطل دوري البلد المضيف، حجز الاتحاد بطاقته لربع النهائي، حيث يلتقي الجمعة على الملعب ذاته بالأهلي المصري بطل أفريقيا، الفريق الوحيد الذي فاز عليه النادي السعودي خلال مشاركته السابقة عام 2005 حين تخطاه في ربع النهائي بهدف نظيف قبل الخسارة في نصف النهائي أمام ساو باولو البرازيلي 2-3.

ولم يجد الاتحاد، القادم من خسارة في الدوري على يد ضمك (1-3)، صعوبة في إنهاء مشوار الفريق النيوزيلندي وصاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في مونديال الأندية (11).

وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو اللقاء في الشوط الأول فعليا بعدما دخل استراحة الشوطين متقدما بثلاثية البرازيلي رومارينيو (29) والفرنسيين نغولو كانتي (34) والقائد كريم بنزيمة (40).

وبهدفه الخامس في البطولة، بات بنزيمة أول لاعب في 4 نسخ مختلفة بمونديال الأندية (2014 و2016 و2022 و2023)، في تاريخ المسابقة، يحتل المركز الثالث على لائحة أفضل هدافيها مشاركة مع الأرجنتينيين ليونيل ميسي وسيسار ديلغادو والأوروغوياني لويس سواريس، وخلف زميليه السابقين في ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو (7) والويلزي غاريث بايل (6).

ويبحث الاتحاد عن تكرار إنجاز مواطنه الهلال صاحب المفاجأة العام الماضي في المغرب بوصوله إلى النهائي قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، لكن المهمة ليست سهلة بتاتا في بطولة تبدو الأقرب لمانشستر سيتي الإنجليزي الباحث عن تتويجه الخامس هذا الموسم، والذي يبدأ مشواره اعتبارا من نصف النهائي ضد الفائز من مباراة ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.