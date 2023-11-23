فيفا يفتح طلبات شراء بث كأس العالم 2026 للرجال و2027 للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، فتح باب التقديم أمام الدول الأفريقية لشراء حقوق بث مباريات بطولتي كأس العالم 2026 للرجال و2027 للسيدات.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي أنه مع انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 في وقت سابق من الشهر الجاري، أصبح المجال متاحًا أمام من يرغب من الدول الأفريقية لتقديم عروض الحصول على حقوق بث نهائيات البطولة، التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.

ويشارك في المونديال المقبل 48 منتخبا للمرة الأولى، بعدما كانت تقام بمشاركة 32 منتخبا في النسخة الماضية بقطر العام الماضي، ومن المقرر أن تشهد إقامة 104 مباريات، إذ سيتضاعف عدد المواجهات الإقصائية.

وأضاف فيفا "بالنظر لتوسيع المشارَكة لتشمل 48 منتخبا، فقد أصبحت حصة الاتحاد الأفريقي للعبة 9 منتخبات، بالإضافة لإمكانية انضمام فريق عاشر من القارة، بالنظر إلى أن أحد منتخباتها سيشارك في الملحق العالمي".

وأوضح فيفا "تم فتح الباب للمؤسسات الإعلامية لشراء حقوق بث مباريات مونديال السيدات عام 2027 في أفريقيا. ومن المقرر أن يختار مؤتمر فيفا والذي سيعقد في 17 مايو/أيار المقبل البلد المستضيف للبطولة".

وكشف فيفا أن الموعد النهائي لإرسال الطلبات المتعلقة بالبطولتين هو يوم الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل.