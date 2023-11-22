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مجموعات وجداول مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج

بطولة كأس أمم أفريقيا ستجري من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين (الفرنسية)
22/11/2023

مع بداية العد التنازلي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ساحل العاج التي ستحتضن الحدث الأفريقي الكروي الأهم في القارة، من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

ويشارك 24 منتخبا في "كان 2023" للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

أما بقية مباريات كأس أمم أفريقيا ستلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بداية من ثُمن النهائي.

والمجموعات الست هي:

  • المجموعة الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.
  • المجموعة الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.
  • المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.
  • المجموعة الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.
  • المجموعة الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.
  • المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ملاعب "كان 2023" في ساحل العاج:

  • ملعب الحسن واتارا: يحتضن المباراة الافتتاحية ويقع بالعاصمة أبيدجان ويتسع لـ60 ألف متفرج.
  • ملعب فيلكس أوفوي بوانيي: يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان أيضا.
  • ملعب تشارليز كونان باني: يتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في مدينة ياموسوكرو.
  • ملعب السلام: يتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في مدينة بواكي.
  • ملعب أمادو جون كوليبالي: يتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في مدينة كورهوجو.
  • ملعب لوران بوكو: يتسع لـ20 ألف متفرج ويقع مدينة في سان بيدرو.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير/كانون الثاني 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان.

وستجري مباريات دوري المجموعات من 13 يناير/كانون الثاني 2024 وحتى 24 يناير/كانون الثاني 2024.

وستلعب مباريات ثمن النهائي، من 27 يناير/كانون الثاني إلى 30 من الشهر نفسه، بينما تقام مباريات ربع النهائي في 2 و3 فبراير/شباط.

أما مباراة نصف النهائي فستلعب في 7 فبراير/شباط، في حين تلعب مباراتا تحديد المركزين الثالث والرابع في 10 فبراير/شباط على أن تقام المباراة النهائية في 11 فبراير/شباط 2024.

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 بساحل العاج:

الجولة الأولى

السبت 13 يناير/كانون الثاني

ساحل العاج x غينيا بيساو: المجموعة الأولى (ملعب الحسن واتارا)

الأحد 14 يناير/كانون الثاني

  • نيجيريا x غينيا الاستوائية: المجموعة الأولى (ملعب الحسن واتارا)
  • مصر x موزمبيق: المجموعة الثانية (ملعب فليكس هوفويه بويني)
  • غانا x الرأس الأخضر: المجموعة الثانية (ملعب فليكس هوفويه بويني)

الاثنين 15 يناير/كانون الثاني

  • السنغال x غامبيا: المجموعة الثالثة (ملعب تشارلس كونان باني)
  • الكاميرون x غينيا: المجموعة الثالثة (ملعب تشارلس كونان باني)
  • الجزائر x أنغولا: المجموعة الرابعة (ملعب السلام)

الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني

  • بوركينا فاسو x موريتانيا: المجموعة الرابعة (ملعب السلام)
  • تونس x ناميبيا: المجموعة الخامسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)
  • مالي x جنوب أفريقيا: المجموعة الخامسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)

الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني

  • المغرب x تنزانيا: المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو)
  • الكونغو الديمقراطية x زامبيا: المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو)

الجولة الثانية

الخميس 18 يناير/كانون الثاني

  • غينيا الاستوائية x غينيا بيساو: المجموعة الأولى (ملعب الحسن واتارا)
  • ساحل العاج x نيجيريا: المجموعة الأولى (ملعب الحسن واتارا)
  • مصر x غانا: المجموعة الثانية (ملعب فليكس هوفويه بويني)
  • غينيا x غامبيا: المجموعة الثالثة (ملعب تشارلس كونان باني)
  • السنغال x الكاميرون: المجموعة الثالثة (ملعب تشارلس كونان باني)

الجمعة 19 يناير/كانون الثاني

الرأس الأخضر x موزمبيق: المجموعة الثانية (ملعب فليكس هوفويه بويني)

السبت 20 يناير/كانون الثاني

  • الجزائر x بوركينا فاسو: المجموعة الرابعة (ملعب السلام)
  • موريتانيا x أنغولا: المجموعة الرابعة (ملعب السلام)
  • تونس x مالي: المجموعة الخامسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)

الأحد 21 يناير/كانون الثاني

  • المغرب x الكونغو الديمقراطية: المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو)
  • زامبيا x تنزانيا: المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو)
  • جنوب أفريقيا x ناميبيا: المجموعة الخامسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)

الجولة الثالثة

الاثنين 22 يناير/كانون الثاني

  • غينيا الاستوائية x ساحل العاج: المجموعة الأولى (ملعب الحسن واتارا)
  • غينيا بيساو x نيجيريا: المجموعة الأولى (ملعب فليكس هوفويه بويني)
  • موزمبيق x غانا (ملعب الحسن واتارا)
  • الرأس الأخضر x مصر: المجموعة الثانية (ملعب فليكس هوفويه بويني)

الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني

  • الكاميرون x غامبيا (ملعب السلام)
  • غينيا x السنغال: المجموعة الثالثة (ملعب تشارلس كونان باني)
  • أنغولا x بوركينا فاسو: المجموعة الرابعة (ملعب تشارلس كونان باني)
  • موريتانيا x الجزائر: المجموعة الرابعة (ملعب السلام)

الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني

  • تونس x جنوب أفريقيا: المجموعة الخامسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)
  • ناميبيا x مالي: المجموعة الخامسة (ملعب لوران بوكو)
  • تنزانيا x الكونغو الديمقراطية: المجموعة السادسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)
  • زامبيا x المغرب: المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو)
المصدر : مواقع إلكترونية