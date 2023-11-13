أكثر النجوم جمعا للأموال في تاريخ انتقالات كرة القدم

هناك قوائم عديدة في كرة القدم منها من جمع الكثير من الأموال باعتبارها أكثر الانتقالات ربحا في تاريخ الساحرة المستديرة، حسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في اقتصاد الكرة والقيم السوقية للاعبين والفرق.

النجم البرازيلي نيمار الذي يتصدر هذه القائمة لم يفز بالكرة الذهبية، لكنه في هذه الفئة هو الملك بلا منازع. ولا يزال توقيعه مع باريس سان جيرمان رقمًا قياسيًا بقيمة 222 مليون يورو، كما أنه أيضًا لاعب الكرة الذي حصل على أكبر قدر من الأموال من خلال تعاقداته.

اللاعبون الـ5 الذين حصلوا على أكبر قدر من الأموال في الانتقالات كالتالي:

البرازيلي نيمار (3 انتقالات) – 400 مليون يورو

انضم نيمار إلى برشلونة الإسباني من سانتوس البرازيلي مقابل 88 مليون يورو، ثم انتقل في صفقة قياسية إلى سان جيرمان صيف 2017، بقيمة 222 مليونا، بهامش ربح 134 مليونا.

بعد 6 سنوات في صفوف سان جيرمان لم يقدم فيها نيمار النجاحات المرجوة منه توجه إلى السعودية، حيث توصل هذا الموسم إلى اتفاق للانضمام إلى الهلال الذي دفع مبلغا يقترب من 90 مليون يورو.

البلجيكي روميلو لوكاكو (8 انتقالات) – 339 مليون يورو

استمر المهاجم البلجيكي منذ مغادرته أندرلخت إلى تشلسي الإنجليزي عام 2011 بمبلغ يقترب من 23 مليون يورو، كونه أحد الأسماء الرائدة في أسواق الانتقالات.

وتنقل لوكاكو خلال هذه الفترة 8 مرات أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي (2017-2019) ثم إلى إنتر ميلان الإيطالي حتى أعاد تشلسي ضمه عام 2021 مقابل 115 مليون يورو، ثم عاد إلى إنتر على سبيل الإعارة بعد عام، وكرر تشلسي إعارته هذا الموسم إلى روما الإيطالي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو (4 انتقالات) – 247 مليون يورو

كان رونالدو عام 2009 أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، عندما انضم من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 96 مليون يورو.

وبسبب خلافات على الراتب قرر الانتقال عام 2017، إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة ضخمة أيضا مقابل 100 مليون يورو. وبعد عامين بالدوري عاد إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى مقابل 17 مليون يورو فقط بسبب تقدم عمره، قبل مغامرته الأخيرة مع النصر السعودي الذي انضم إلى صفوفه بداية العام الجاري.

الفرنسي عثمان ديمبيلي (3 انتقالات) – 220 مليون يورو

يعد الجناح الفرنسي، الذي انضم مؤخرًا إلى سان جيرمان أحد الأسماء الكبيرة في كل الانتقالات الصيفية، وعام 2017، ضمه برشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو، وهو ما وضعه بسرعة ضمن قائمة أغلى اللاعبين في التاريخ.

يضاف إلى ذلك 35 مليونًا دفعها دورتموند لفريق رين الفرنسي لضم ديمبيلي عام 2016، و50 مليونًا دفعها سان جيرمان هذا الصيف لبرشلونة.