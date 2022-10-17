قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -اليوم الاثنين- أن دولة قطر ستستضيف كأس آسيا 2023 بدلا من الصين، وذلك بعد انسحاب كوريا الجنوبية وإندونيسيا من سباق الترشح لتنظيم البطولة.

وعام 2019، كانت الصين نالت حق استضافة النهائيات، لكنها تخلت عن التنظيم في وقت سابق هذا العام بسبب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وسلّم رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، شهادة استضافة قطر لكأس آسيا لرئيس الاتحاد القطري، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، لتكون المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر النهائيات القارية بعد نسختي 1988 و2011.

1988 ✅

2011 ✅

2023 ✅ 🇶🇦 قطر تستضيف 🏆#كأس_آسيا للمرة الثالثة العام المقبل! pic.twitter.com/MfolWCP4JH — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) October 17, 2022

وكتب الاتحاد القطري على حسابه الرسمي بموقع تويتر "نحتضن البطولة من جديد، أهلا بآسيا في قطر".

وكانت الصين اعتذرت مايو/أيار الماضي عن تنظيم النسخة الـ18 بسبب سياستها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، فأبدت قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا رغبتها في الاستضافة، في حين قرّرت أستراليا عدم المضي في ملفها مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضمّن اجتماع الجمعية العمومية تقديم عرض مرئي لملفات الدول الثلاث، وعرضا للجنة التقييم التابعة للاتحاد الآسيوي تضمن تقريرا مفصلا عن الزيارات الميدانية واللقاءات التي عقدت مع مسؤولي الملفات، وذلك قبل عملية التصويت.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تموز 2023 بمشاركة 24 منتخبًا.

سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم يتسلم من سعادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي شهادة تنظيم دولة قطر لبطولة #كأس_آسيا_2023 🏆. pic.twitter.com/cm47I4Zcs5 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 17, 2022

وسبق لقطر، التي ينتظرها التحدي الأكبر الشهر المقبل مع احتضانها أول نهائيات لكأس العالم لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط، أن استضافت كأس آسيا عام 1988، عندما توجت السعودية باللقب على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، وعام 2011 عندما توجت اليابان على حساب أستراليا بعد التمديد.

أحرزت قطر لقب عام 2019 من البطولة التي تقام مرة كل 4 سنوات وافتتحت عام 1956، في حين يملك منتخب اليابان الرقم القياسي بألقابها (4 مرات) يليه كل من السعودية وإيران (3 مرات).

رسمياً دولة قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023 🇶🇦🏆 pic.twitter.com/BZpYjRDJDH — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 17, 2022

وتستضيف قطر 32 منتخبا في نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين على 8 ملاعب، 7 منها حديثة الطراز، بالإضافة إلى تجديد ملعب خليفة التاريخي. وتتوقع الدولة الخليجية الغنية بالغاز استقبال أكثر من مليون زائر خلال الحدث العالمي.

كما حصلت الدوحة في ديسمبر/كانون الأول 2020 على حق تنظيم دورة الألعاب الآسيوية 2030 للمرة الثانية، بعد أن استضافت نسخة 2006.

واستضافت قطر عام 1995 كأس العالم للشباب لكرة القدم، دورة الألعاب العربية عام 2011، مونديال كرة اليد عام 2015، تبعه في العام عينه مونديال الملاكمة، بطولة العالم للسباحة عام 2018 وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2019.

كما أن قطر مقبلة على تنظيم بطولات كبرى أخرى، أبرزها بطولة العالم للجودو عام 2023 وبطولة العالم للألعاب المائية عام 2024.