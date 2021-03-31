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رياضة|مصر

الأهلي المصري يعاقب لاعبة طلبت مساعدة من السيسي

هنا جودة احتلت المركز الأول عالميا في تنس الطاولة تحت 15 سنة (رويترز)
هنا جودة احتلت المركز الأول عالميا في تنس الطاولة تحت 15 سنة (رويترز)
31/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202111:28 PM (مكة المكرمة)

أعلن النادي الأهلي المصري معاقبة لاعبة شابة وجهت نداء للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث طلبت منحها فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في طوكيو.

وفرض الأهلي غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه (نحو 663 دولارا) على اللاعبتين هنا جودة ومريم الهضيبي، لاعبتي فريق تنس الطاولة بالنادي، كما وجّه إنذارا شديد اللهجة إليهما.

وقال مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي رؤوف عبد القادر إن القرار جاء في ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين اليوم الأربعاء "لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، بشكل يتنافى مع سياسة النادي وثوابته". وأكد أن العقوبة جاءت مخففة نظرا لصغر سن اللاعبتين، وترتكبان هذا الخطأ للمرة الأولى.

وكانت هنا جودة -التي احتلت المركز الأول عالميا في تنس الطاولة تحت 15 سنة- وجهت عبر حسابها بموقع فيسبوك نداء إلى السيسي ووزير الرياضة أشرف صبحي، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب؛ للسماح لها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وقالت هنا (13 عاما) "لماذا يرونني صغيرة السن، وأنه يجب عليّ الانتظار وأترك حلمي حتى يكون عمري أكبر سنا؟ لماذا لا أكون أصغر لاعبة مصرية في أولمبياد طوكيو؟"

وردت مريم الهضيبي على هنا جودة، وطالبت بعدم السماح لها بحضور الأولمبياد لعدم تحقيقها معايير المشاركة في البطولة، وقالت مريم إنها أحق بالتواجد في الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.

المصدر : وكالات + وكالة سند

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