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"ليفا الرهيب".. ليفاندوفسكي و40 هدفا على الأقل في 5 مواسم متتالية

Soccer Football – DFB Cup – Third Round – Bayern Munich v TSG 1899 Hoffenheim – Allianz Arena, Munich, Germany – February 5, 2020 Bayern Munich’s Robert Lewandowski celebrates scoring their third goal REUTERS/Andreas Gebert DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video
18/5/2020

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ، هدفا من ركلة جزاء أمس ليفتح الطريق أمام فريقه للفوز في أولى مبارياته بعد استئناف الدوري الألماني، على يونيون برلين بهدفين دون رد.

لكن "ليفا الرهيب" لم يفتح طريق الفوز لفريقه في هذا المباراة فقط، بل سجله هدفه رقم 40 هذا الموسم ليكون الموسم الخامس على التوالي الذي يسجل حتى الآن فيه 40 هدفا على الأقل.

ويعد قائد منتخب بولندا "آلة أهداف حية" إذ سجل:

– 42 هدفا موسم 2015-2016

– 43 هدفا موسم 2016-2017

– 41 هدفا موسم 2017-2018

– 40 هدفا موسم 2018-2019

المصدر : مواقع إلكترونية

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ما يقدمه ليفاندوفسكي هذا الموسم خيالي

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