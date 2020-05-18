"ليفا الرهيب".. ليفاندوفسكي و40 هدفا على الأقل في 5 مواسم متتالية

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ، هدفا من ركلة جزاء أمس ليفتح الطريق أمام فريقه للفوز في أولى مبارياته بعد استئناف الدوري الألماني، على يونيون برلين بهدفين دون رد.

لكن "ليفا الرهيب" لم يفتح طريق الفوز لفريقه في هذا المباراة فقط، بل سجله هدفه رقم 40 هذا الموسم ليكون الموسم الخامس على التوالي الذي يسجل حتى الآن فيه 40 هدفا على الأقل.

ويعد قائد منتخب بولندا "آلة أهداف حية" إذ سجل:

– 42 هدفا موسم 2015-2016

– 43 هدفا موسم 2016-2017

– 41 هدفا موسم 2017-2018

– 40 هدفا موسم 2018-2019