تشاهده بعينيك.. مذنب "ليمون" يمر على الأرض قريبا

على امتداد تاريخ البشرية، كانت المذنّبات تثير الخوف والإعجاب على السواء، اعتقد البشر أنها رسائل من السماء أو نذر لأحداث كبرى، بينما يعرفها العلم الحديث باعتبارها بقايا متجمدة من بدايات النظام الشمسي، تحمل في جليدها وغبارها أسرار ولادة الكواكب.

واليوم، يقترب مذنب جديد من أعيننا، وهو "سي/2025 إيه 6" أو أو ببساطة مذنب "ليمون" الذي قد يتحول خلال الأسابيع المقبلة إلى عرض سماوي يلفت أنظار الراصدين في أنحاء العالم.

حسابات المدار

في الثالث من يناير/كانون الثاني 2025، رصده الفلكي ديفيد فولز خلال برنامج مسح جبل ليمون في ولاية أريزونا الأميركية. بدا في البداية جسما خافتا لا يتعدى قدره الظاهري +21، أي نقطة باهتة بالكاد تُلتقط عبر الكاميرات الرقمية المخصّصة لرصد الأجرام القريبة من الأرض.

غير أن صور المتابعة سرعان ما كشفت وجود غلاف غباري يحيط به، ليتبيّن أنه ليس مجرد كويكب، بل مذنّب ناشط يطلق الغازات والغبار أثناء اقترابه من حرارة الشمس.

الحسابات المدارية أظهرت أن ليمون قادم من أعماق بعيدة جدا من النظام الشمسي، ربما من سحابة أورت، الخزان الكوني الهائل للمذنّبات والذي يقع في خلفية المجموعة الشمسية.

مداره شبه قطع ناقص شديد الاستطالة، بزمن عودة يتجاوز ألف عام، وذلك يعني أن هذه الزيارة فريدة لجيلنا الحالي. سيقترب المذنب من الشمس حتى مسافة نصف وحدة فلكية تقريبا (أي أقرب من مدار الأرض بقليل) يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعد أن يمر على بعد يقارب 89 مليون كيلومتر من الأرض في 21 أكتوبر/تشرين الأول.

المذنبات "المزاجية"

هذا القرب النسبي يفتح المجال لإمكانية أن يسطع المذنب في سمائنا بشكل لافت.

في التوقعات الأولى، لم يتجاوز الحد الأقصى المنتظر لسطوع ليمون القدر +10، أي إن رؤيته ستظل حكرا على التلسكوبات المتوسطة. لكن المذنب خالف التوقعات، فمع عودته للظهور في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2025 تبيّن أنه أصبح أكثر إشراقا مما ظن العلماء، إذ وصل إلى حدود القدر +8 وربما +9، أي في متناول المناظير البسيطة.

إعلان

بل إن بعض الصور أظهرت ذيلا غباريا متقطعا مع كتل غامضة من الغاز والغبار، وهو مؤشر على أن سطح نواته يشهد نشاطا ديناميكيا متزايدا.

ويعتقد الباحثون وهواة الفلك المحترفون أن استمرار هذا النسق من الزيادة في السطوع قد يجعل المذنب مرئيا بالعين المجردة من مناطق السماء المظلمة، وربما يصل إلى القدر +3 أو +2 في أفضل الأحوال، بشكل يشبه نجما متوسط اللمعان في سماء الليل، لكن كما يحذّر الفلكيون دائما، المذنبات كائنات سماوية "مزاجية"، فقد تخبو فجأة أو تنفجر في لمعان عابر.

أين في السماء أراه؟

منذ أواخر سبتمبر/أيلول، يظهر ليمون لمراقبيه في سماء الفجر، يمر بكوكبة الوشق الواقعة بين كوكبتي الدب الأكبر وكوكبة العواء، في خطوط العرض الشمالية بما فيها الوطن العربي. وستكون ذروة رصده خلال النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، عندما يصبح أكثر ارتفاعا فوق الأفق قبيل شروق الشمس.

ابتداء من 10 أكتوبر/تشرين الأول تقريبا، سيصبح مذنّب ليمون دوريا حول القطب الشمالي السماوي بالنسبة للمناطق الواقعة شمال خط عرض 48°، وذلك يعني أنه لن يغيب تماما عن السماء. كما سيمر في منتصف الشهر قرب نجم قلب شارلز في كوكبة السلوقيان، مما يسهّل عملية رصده بالمنظار.

لكن الفرصة الذهبية قد تأتي بعد 21 أكتوبر/تشرين الأول، حين يقترب المذنب أكثر من الأرض. وإذا تزامن ذلك مع ليال مظلمة بعيدا عن التلوث الضوئي، قد يُتاح لعشّاق السماء رصد خيطه الغباري بالعين المجردة.

ضيوف الأرض

والأمر لا يقف عند ليمون فقط، إذ تستضيف الأرض -على مسافة آمنة- مجموعة من المذنبات التي تمر قريبة منها خلال أقل من عام من الآن، عددت منصة "إيرث سكاي" مجموعة منها:

مذنب سي/2025 كيه1 (أطلس)، سيكون في أقرب نقطة إلى الأرض في 24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

مذنب 3آي/أطلس، وهو ثالث جرم من خارج المجموعة الشمسية، سيكون في أقرب موضع من الأرض في 18-19 ديسمبر/كانون الأول 2025.

مذنب 24بي/شانماس، سيكون في أقرب نقطة من الأرض في 4 يناير/كانون الثاني 2026.

مذنب سي/2024 إي1 (ويرزكوس)، سيكون في أقرب نقطة من الأرض في 17 فبراير/شباط 2026.

بعض هذه المذنبات سيكون في نقطة يمكن من خلالها رؤيته من خلال التلسكوبات البسيطة إلى المتوسطة، وبعضها سيكون أبعد من ذلك ويحتاج لمراصد فلكية متخصصة. ويعمل العلماء على دراسة هذه الأجرام، لأنها تمثل حفريات نقية تقدم ملامحا عن التاريخ السحيق للنظام الشمسي.