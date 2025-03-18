بصمة البحرين في الفضاء.. "المنذر" أول قمر صناعي مطور محليا

قطعت البحرين خطوة كبيرة في مسيرتها نحو استكشاف الفضاء بإطلاق أول قمر صناعي مطور محليا -والذي يحمل اسم "المنذر"- على متن صاروخ الفضاء "فالكون 9" التابع لشركة سبيس إكس.

وأكدت الوكالة الوطنية لعلوم الفضاء البحرينية أن عملية الإطلاق تمت يوم السبت الماضي من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا، وذلك ضمن مهمة "ترانسبورتر-13" التي تهدف إلى إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة التابعة لجهات مختلفة حول العالم.

وكان القمر الصناعي البحريني قد حلّق عاليا ليستقر على ارتفاع 550 كيلومترا فوق سطح البحر، مسجلا لحظة تاريخية على المستويين المحلي والعربي.

ومن المقرر أن يخضع القمر الصناعي لسلسلة من الاختبارات المدارية لضمان جاهزيته التشغيلية قبل أن يبدأ مهامه بالكامل خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وفي حديثه مع وكالة الأنباء البحرينية أكد الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لعلوم الفضاء الدكتور محمد إبراهيم العسيري أن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي البحريني "المنذر" إلى مداره يمثل محطة بارزة في مسيرة المملكة نحو تعزيز حضورها في قطاع الفضاء.

وأشاد العسيري بجهود فريق الوكالة في تحقيق هذا الإنجاز الذي شمل الوصول إلى المدار وبدء المرحلة التشغيلية الأولية للقمر، بما في ذلك إجراء الاختبارات على أنظمة التشغيل في الفضاء.

وأوضح أن القمر "المنذر" يتميز بكونه أول قمر صناعي يصمم ويصنّع بالكامل داخل البحرين بأيدي مهندسين بحرينيين، مما يشكل بصمة وطنية في قطاع الفضاء العالمي المتنامي.

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وأضاف العسيري أن هذا الإنجاز يتماشى مع رؤية البحرين لتعزيز مكانتها بين الدول الرائدة في المجال، إذ تسهم مشاريع الوكالة في تلبية الاحتياجات الوطنية وفقا للخطة الحكومية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

استثمار في مستقبل علوم الفضاء

ويتميز القمر الصناعي الجديد بوجود نظام ذكاء اصطناعي متطور قادر على تحليل الصور في الوقت الفعلي، مما يمكنه من التقاط صور عالية الدقة للبحرين ومياهها الإقليمية.

وستساهم هذه البيانات في تطبيقات متعددة، مثل مراقبة البيئة وإدارة الكوارث والتخطيط العمراني، وهو ما يعكس رؤية البحرين لتوظيف تكنولوجيا الفضاء في خدمة التنمية المستدامة والمجتمع العلمي.

ويمثل إطلاق "المنذر" امتدادا للجهود السابقة للمملكة في قطاع الفضاء، إذ سبق أن أطلقت البحرين قمرها الصناعي الأول "ضوء 1" في ديسمبر/كانون الأول 2021 بالتعاون مع دولة الإمارات، لكن بخلاف قمر "المنذر" الصناعي فإن "ضوء 1" جرى تطويره بالشراكة مع جهات خارجية ولم يكن محلي الصنع.

ومع هذا الإنجاز تنضم البحرين إلى مجموعة متزايدة من الدول التي تستثمر في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

ولا يسهم نجاح "المنذر" في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمملكة فحسب، بل يفتح أيضا المجال لمهمات مستقبلية قد توسع قدراتها في مجالات البحث العلمي واستكشاف الفضاء.

كما قدمت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تهانيها للبحرين على هذا الإنجاز، وذلك عبر كلمة ألقاها رائد الفضاء مايكل بارات، إذ وصف الحدث بأنه لحظة تاريخية، مشيدا بتميز القمر الصناعي بقدرته على استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد التغيرات البيئية.