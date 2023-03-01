لماذا تدور الأرض حول نفسها ولماذا لا نشعر به وكيف نتأكد؟

على الرغم من أن سرعة دوران الأرض تبلغ حوالي 1600 كيلومتر في الساعة عند خط الاستواء، فإننا لا نشعر بأن الأرض تدور

منذ تشكل الأرض قبل 4.6 مليارات عام، وهي تدور كل يوم حول محورها مرة واحدة كل 24 ساعة، ما يجعل شروق الشمس وغروبها والليل والنهار سمة يومية للحياة على هذا الكوكب.

لكن لماذا تدور الأرض بالأساس ولماذا لا نشعر بدورانها بالرغم من وجودنا عليها وهي تتحرك، ثم هل توجد طرق معينة تجعلنا نراقب دوران الأرض ونحن واقفون عليها ولسنا في الفضاء؟

لماذا تدور الأرض حول نفسها؟

وفقا لموقع "سبيس" (Space)، فقد تشكلت الأرض من قرص من الغاز والغبار يدور حول الشمس في بداية تكونها. التصقت داخل هذا القرص أجزاءٌ من الغبار والصخور معًا لتشكل كوكب الأرض.

ونظرا لأن كل الحطام في النظام الشمسي المبكر كان يدور حول الشمس في نفس الاتجاه تقريبا، فقد أدى تكون الأرض من هذا الحطام إلى دوران الأرض في نفس الاتجاه.

وبمجرد أن يبدأ شيء ما في الدوران فإنه عادة ما يستمر، ولا سيما أنه لا يوجد احتكاك لإبطاء الحركة في فراغ الفضاء.

إضافة إلى الأرض، فإن كل شيء في الفضاء يدور في اتجاه أو آخر، فالدوران هو سلوك أساسي للأشياء في الكون. لذا نجد أن الكويكبات تدور والنجوم تدور وكذلك المجرات، يستغرق الأمر مثلا، 230 مليون سنة ليكمل النظام الشمسي دائرة واحدة حول مجرة درب التبانة.

لماذا لا نشعر بدوران الأرض؟

على الرغم من أن سرعة دوران الأرض تبلغ حوالي 1600 كيلومتر في الساعة عند خط الإستواء، فإننا لا نشعر بأن الأرض تدور.

يرجع السبب وفقا لموقع "إيرث سكاي" (Earth Sky)، إلى أننا بالإضافة إلى كل شيء آخر على الأرض بما في ذلك المحيطات والغلاف الجوي، ندور جنبًا إلى جنب مع الأرض بنفس السرعة الثابتة.

يمكننا الشعور بدوران الأرض في حالة واحدة إذا كان دوران الأرض يتسارع أو يبطئ فجأة، لأنه سيكون شعورا مشابها للركوب في سيارة سريعة ووجود شخص ما يسرع أو يضغط على الفرامل.

وكان أسلافنا القدماء قد لاحظوا أن النجوم والشمس والقمر تبدو وكأنها تتحرك فوق الأرض وبالطبع لم يشعروا بتحرك الأرض أسفلهم، لذا فسروا الأمر وقتها بأن الأرض ثابتة وهي مركز الكون وأن السماوات تتحرك فوقنا.

ولا يمكن مشاهدة الأرض وهي تدور كذلك لأنها تدور دورة واحدة كل 24 ساعة. وهذا بطيء جدا بحيث لا يمكن لأعيننا أن تلاحظه.

كيف نعرف أن الأرض تدور؟

إذا لم تدر الأرض كما عهدناها فلن يكون هناك شروق وغروب للشمس ولن يكون هناك ليل أو نهار. وعلى الرغم من أنه لا يمكننا أن نشعر بحركة دوران الأرض بينما نمضي في حياتنا اليومية فإننا يمكننا ملاحظة دوران الأرض من خلال 3 أمور وهي:

أولا: مراقبة مواقع الأجسام الأخرى في السماء

يقول ستيفن ميركويتز، وهو عالم ومدير مشروع في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ميريلاند، لموقع "لايف ساينس" (Live Science) العلمي، إن "أسهل طريقة لمراقبة دوران الأرض هي مشاهدة الحركة الظاهرة للأجرام السماوية، تكون هذه الحركة ملحوظة للغاية عندما يكون الجسم قريبا من الأفق".

وبالتالي فإن من أسهل الطرق لرؤية الأرض تتحرك هي مشاهدة غروب الشمس، حيث يتغير موقع ذلك الجسم السماوي مقابل نقطة مرجعية ثابتة وهي الأفق.

وعندما ترى غروب الشمس، فإن موقعك على الأرض يدور تدريجيا بعيدا عن الشمس، وهذا هو السبب في أن الشمس تبدو وكأنها تغرق في الأفق.

توجد طريقة أخرى لرؤية ذلك وهي مراقبة القمر والنجوم ليلا، طالما أن الأفق هو نقطة مرجعية لأنه لا يتحرك، ستظهر الأجسام المتوهجة في الأعلى وكأنها تتحرك لأن الأرض هي التي تدور.

ثانيا: بندول فوكو

يمكن ملاحظة دوران كوكبنا باستخدام بندول فوكو؛ فقد عرض الفيزيائي الفرنسي جان برنار ليون فوكو أول تجربة رسمية لإثبات دوران كوكبنا في المعرض العالمي في باريس عام 1851، وكانت النواسات القائمة بذاتها عادة ما تستمر في التأرجح في نفس الاتجاه ولا تغير اتجاهها إلا إذا دفعتها مرة واحدة أو سحبتها في الاتجاه الآخر، إلا أن فوكو أدرك أن البندول الخاص به سوف يغير الزوايا تدريجيا أثناء التأرجح، لأن الأرض تدور تحت البندول.

ولأن دوران الأرض بطيء جدا، فإن التغيير في تأرجح البندول يستغرق حوالي 15 دقيقة حتى يصبح مرئيا.

ثالثا: القمر والمد والجزر

يعد المد والجزر دليلاً مؤكدًا على دوران الأرض؛ يحدث المد العالي عندما يدور القمر بالقرب من الأرض في مكان معين. وعندما تدور الأرض فإنها تجلب هذا الموقع نحو أقرب نقطة في مدار القمر، والاقتراب من القمر يعني الاقتراب من جاذبيته.

وهنا تسحب جاذبية القمر مياه المحيطات وتجعلها تنتفخ مؤقتا للخارج باتجاه القمر مما يؤدي إلى ارتفاع المد. ومع دوران الأرض بعيدا عن القمر في هذه النقطة، ينخفض مستوى الماء في عملية الجزر وتستمر هذه الدورة في التكرار.