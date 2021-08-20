3 نصائح لرواد الأعمال الشباب لإدارة شؤونهم المالية

لا توجد قواعد ثابتة حول اختيار المستشار أو المخطط المالي أو المدرب المناسب، لكن يجب أن تحذر ممن يقدمون الخدمات المالية فقط من أجل كسب المال دون مراعاة مصالح العميل.

يطلق الكثير من رواد الأعمال مشاريعهم التجارية في الثلاثينيات أو العشرينيات من العمر، والبعض قد يبدأ علمه في سن المراهقة مع خبرة قليلة أو معدومة في إدارة الشؤون المالية، وينطوي ذلك على عدة محاذير.

في تقرير نشرته مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية، تقول الكاتبة شما حيدر إن أحد مفاتيح النجاح في المشاريع التجارية تعيين خبير لإدارة الشؤون المالية للحصول على المشورة اللازمة والدعم بهدف تحقيق الاستقرار المالي.

وحسب الكاتبة، فإن الكثير من رواد الأعمال من جيل الألفية وجيل "زد" (Z) -مصطلح تستخدمه وسائل الإعلام لوصف مواليد منتصف التسعينيات وحتى عام 2010- لا يعطون الأهمية المطلوبة للمشورة المالية، ويتخذون قرارات مالية حاسمة دون اتباع الخطوات الضرورية لتحقيق النجاح المالي المأمول.

ويحرص المستشار المالي ومؤسس شركة "أنغليا أدفايزور" (Anglia Advisor) سيمون برادي على تقديم خدماته لرواد الأعمال الشباب بعد أن أدرك مدى حاجة الأجيال الجديدة إلى التخطيط والمشورة المالية عند إطلاق المشاريع الخاصة.

ويقول برادي إن "أغلب المستشارين الماليين يركزون على العملاء الأكبر سنًا الذين لديهم ثروات كبيرة، ويعملون على نماذج تعويضات المعاملات ومبيعات المنتجات وخدمات التأمين. أما تقديم الاستشارات التي لا يحصلون منها على عوائد مالية كبيرة فلا تمثل أولوية بالنسبة لهم، مما يترك الكثيرين من جيل الألفية والجيل "زد" في ما يُعرف بالأمية المالية، وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات مالية سيئة وربما كارثية".

ويقدم برادي بعض النصائح لجيل الألفية وجيل زد للحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

اختيار المستشار المناسب

لا توجد قواعد ثابتة بشأن اختيار المستشار أو المخطط المالي أو المدرب المناسب، لكن يجب أن تحذر ممن يقدمون الخدمات المالية فقط من أجل كسب المال دون مراعاة مصالح العميل.

حسب شركة أنغليا أدفايزور، يمكن التعاقد مع مستشار مالي على أساس رسوم المشروع لكل ساعة عمل أو حسب الخدمة.

برادي: عندما تكون في سن صغير فإن لديك أقوى أداة مالية وهي الوقت (غيتي)

استشارة الخبراء

رغم أننا نعيش في عصر ثورة المعلومات، حيث بات ممكنا الحصول على نصائح مالية وإستراتيجيات استثمارية قيّمة من مواقع الويب، فإنه من الأفضل استشارة الخبراء. كلما تمكن الخبير من فهمك بشكل أفضل والتعرف على أهدافك ووضعك المالي، تمكّن من مساعدتك في تحقيق النجاح.

كما هي الحال مع أي شخص يبحث عن مساعدة في مجال محدد، ينبغي على رواد الأعمال من جيل الألفية وجيل زد الحرص على العمل بانتظام مع مستشار لديه معرفة كاملة برصيدهم المالي وأهدافهم قصيرة المدى وطويلة المدى.

ابدأ بالادخار

ما دمت في مقتبل حياتك، احرص على أن تبدأ بالادخار. يقول برادي في هذا الشأن "عندما تكون في سن صغير، فإن لديك أقوى أداة مالية وهي الوقت، وكلما بدأت مبكرًا في الادخار، كان من الأسهل عليك تحقيق أهدافك".