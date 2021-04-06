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03:02
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
على متنها السفير الإماراتي.. أول رحلة تجارية لطيران الاتحاد إلى تل أبيب
أعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر حسابه على تويتر أن طيران الاتحاد الإماراتي أطلق أولى رحلاته إلى تل أبيب.
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6/4/2021
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