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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

على متنها السفير الإماراتي.. أول رحلة تجارية لطيران الاتحاد إلى تل أبيب

أعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر حسابه على تويتر أن طيران الاتحاد الإماراتي أطلق أولى رحلاته إلى تل أبيب.
6/4/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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شعر الملكة تي يلفت الأنظار في موكب نقل المومياوات الملكية.. ما سر جماله؟

01:22
(الجزيرة)

نقل المومياوات الملكية.. تفاعل واسع على منصات التواصل مع الموكب الفرعوني

12:40
(الجزيرة)

بعد مطالبة خنساء حوران بمغادرة الأردن.. وسم "لا لترحيل حسنة الحريري" يجتاح المنصات

23:27
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