الدويري: جنود الاحتلال سيتعرضون لمزيد من عمليات الاستدراج في غزة

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن جنود الاحتلال الذين يعملون في قطاع غزة سيتعرضون للاستدراج بشكل مستمر، لأنهم يقاتلون في ظروف مختلفة ومتغيرة ولا يمكن التنبؤ بها.

وأضاف، في تحليل للمشهد العسكري في غزة، أن عوامل مثل المفاجأة أو الخداع والكمائن المركبة التي تنفذها المقاومة تجعل القوات الإسرائيلية سهلة الاستدراج.

وأوضح أن الكمائن المركبة لا يمكن التعامل معها كحالة ثابتة، لأنها تختلف حسب ظروف كل عملية، مؤكدا أنها ستستمر خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للخبير العسكري فإن جيش الاحتلال لا يمكنه تفادي هذه العمليات التي تختلف حسب الزمان والمكان، مشيرا إلى أنها تتراوح بين مستويين و4 مستويات كما حدث في تفجير النفق بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وأوضح أنه تم استخدام قنابل "إم كيه 84" في أحد الكمائن بعد إعادة تأهيله، وفق الدويري الذي رجح أن تشهد الأيام المقبلة عمليات استدراج تختلف عما كان خلال الفترة الماضية.