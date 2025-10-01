تقارير خاصة

العراق بعد الوجود الأميركي.. من سيملأ الفراغ؟
العراق الذي عاش عقدا من “الشراكة الأمنية” مع واشنطن يجد نفسه أمام معادلة مفتوحة على احتمالات متعددة، ففي حين يتحدث الساسة عن “استعادة السيادة” تتعالى أصوات بأن السيادة قد تستبدل بسيطرة أطراف داخلية.
ينطلق الباحث اليمني حسين الزراعي من تجربته العملية في معجم الدوحة التاريخي، إذ عمل خبيرًا لغويًا أول ورئيسًا لوحدة الإعلام والعلاقات العامة، ليقدّم تصورًا جديدًا يجعل من المعجم نظامًا نسقيًا متماسكًا.
منحت المادة 24 من الإعلان الدستوري بسوريا رئيس الجمهورية صلاحية تعيين لجنة عليا تشرف على تشكيل هيئات فرعية تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ويعين الرئيس الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
في حروب التحرر يكون للوعي الجمعي بشأن قيم الحرية والكرامة دورا محوريا في الصراع، وهي مفردات يصعب قياسها وتقييمها ممن يعتمدون أدوات تقييم مادية صرفة.
منذ نشأة الحركة الصهيونية في القرن الـ19 لم تخرج سيناء من حسابات المفكرين الصهاينة الذين سعوا إلى تحويل الأسطورة الدينية إلى مشروع سياسي.
تعيش صحيفة لوباريزيان الفرنسية أزمة متعددة الأبعاد أبرزها حركة احتجاجية كبيرة من صحفييها ضد سياسة التقشف وعمليات التسريح، بجانب أنباء غير رسمية عن احتمال بيعها إلى ملياردير محسوب على اليمين المتطرف.
في ظلّ التّغيرات المناخية المتسارعة التي أدّت إلى زيادة الاحتباس الحراري والجفاف والتّصحر في مناطق كثيرة في العالم، بات إيلاء الاهتمام بالأمن المائي ضرورة موازية في الأهمية للأمن الغذائي.
حاولت خطة ترامب التي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب ورقة الأسرى من يد المقاومة دون انسحاب كلي ووقف كامل للحرب، لكن الحركة نجحت في جر جميع الأطراف إلى المفاوضات.
يشكّل كتاب “أصول النظام الاجتماعي في الإسلام” للشيخ محمد الطاهر بن عاشور واحدا من النصوص القليلة التي أفردت لدراسة الاجتماع الإسلامي، لا ملحقًا بالفقه أو الأخلاق، بل بوصفه نسقًا مدنيًا متكاملا.
رغم انحسار سيطرة “تنظيم الدولة” ميدانيا في سوريا، لا تزال المخيمات والسجون التي تحتجز عناصر التنظيم وعائلاتهم تمثل تحديا أمنيا وإنسانيا بالغ الخطورة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
الخطة تحمل في طياتها إشكالياتٍ جمة، فرغم تسويقها على أنها “صفقة نهائية”، تبدو كمخطط يحمل أهدافًا استراتيجية متعددة الطبقات، ليس على مستوى غزة بل الإقليم أيضا.