تقارير خاصة

"معجم الدوحة التاريخي" يعيد رسم الأنساق اللغوية برؤية ثقافية ومعرفية جديدة

ينطلق الباحث اليمني حسين الزراعي من تجربته العملية في معجم الدوحة التاريخي، إذ عمل خبيرًا لغويًا أول ورئيسًا لوحدة الإعلام والعلاقات العامة، ليقدّم تصورًا جديدًا يجعل من المعجم نظامًا نسقيًا متماسكًا.

Published On 8/10/2025

كيف نظر السوريون لصلاحية ثلث الرئيس؟

منحت المادة 24 من الإعلان الدستوري بسوريا رئيس الجمهورية صلاحية تعيين لجنة عليا تشرف على تشكيل هيئات فرعية تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ويعين الرئيس الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.

Published On 8/10/2025

حماس وإسرائيل بعد عامين من طوفان الأقصى

في حروب التحرر يكون للوعي الجمعي بشأن قيم الحرية والكرامة دورا محوريا في الصراع، وهي مفردات يصعب قياسها وتقييمها ممن يعتمدون أدوات تقييم مادية صرفة.

Published On 7/10/2025

سيناء الحلم الصهيوني منذ هرتزل

منذ نشأة الحركة الصهيونية في القرن الـ19 لم تخرج سيناء من حسابات المفكرين الصهاينة الذين سعوا إلى تحويل الأسطورة الدينية إلى مشروع سياسي.

Published On 7/10/2025

العطش يهدد ربع سكان الأرض

في ظلّ التّغيرات المناخية المتسارعة التي أدّت إلى زيادة الاحتباس الحراري والجفاف والتّصحر في مناطق كثيرة في العالم، بات إيلاء الاهتمام بالأمن المائي ضرورة موازية في الأهمية للأمن الغذائي.

Published On 6/10/2025

الطاهر بن عاشور ومشروع النظام الاجتماعي في الإسلام

يشكّل كتاب “أصول النظام الاجتماعي في الإسلام” للشيخ محمد الطاهر بن عاشور واحدا من النصوص القليلة التي أفردت لدراسة الاجتماع الإسلامي، لا ملحقًا بالفقه أو الأخلاق، بل بوصفه نسقًا مدنيًا متكاملا.

Published On 5/10/2025

لماذا ترفض الدول استعادة رعاياها من سوريا؟

رغم انحسار سيطرة “تنظيم الدولة” ميدانيا في سوريا، لا تزال المخيمات والسجون التي تحتجز عناصر التنظيم وعائلاتهم تمثل تحديا أمنيا وإنسانيا بالغ الخطورة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

Published On 4/10/2025
