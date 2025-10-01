تقارير خاصة

"معجم الدوحة التاريخي" يعيد رسم الأنساق اللغوية برؤية ثقافية ومعرفية جديدة

ينطلق الباحث اليمني حسين الزراعي من تجربته العملية في معجم الدوحة التاريخي، إذ عمل خبيرًا لغويًا أول ورئيسًا لوحدة الإعلام والعلاقات العامة، ليقدّم تصورًا جديدًا يجعل من المعجم نظامًا نسقيًا متماسكًا.