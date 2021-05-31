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طائرات|تكنولوجيا|العالم

عالم الطائرات المسيّرة

كيف نشأت الطائرات دون طيار وتطورت؟ وما هي مجالات استخدامها؟

31/5/2021

لم تعد الطائرات دون طيار تقنية من المستقبل، بل بتنا نراها اليوم تقتحم الكثير من المجالات المهنية من بينها إطفاء الحرائق وإيصال الأغذية وغرس الأشجار ونقل المواد الطبية. كما أن استخداماتها العسكرية في تزايد مستمر، مع قدرة التنظيمات المسلحة على تصنيعها وإطلاقها.

فكيف نشأت الطائرات دون طيار وتطورت؟ وما هي مجالات استخدامها؟ وما الآثار العسكرية والاستراتيجية لهذه التقنية على خريطة الصراعات والحروب حول العالم؟

ضيف الحلقة الباحث اليمني الأستاذ علي ذهب.

المصدر : الجزيرة

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