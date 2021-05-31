عالم الطائرات المسيّرة

لم تعد الطائرات دون طيار تقنية من المستقبل، بل بتنا نراها اليوم تقتحم الكثير من المجالات المهنية من بينها إطفاء الحرائق وإيصال الأغذية وغرس الأشجار ونقل المواد الطبية. كما أن استخداماتها العسكرية في تزايد مستمر، مع قدرة التنظيمات المسلحة على تصنيعها وإطلاقها.

فكيف نشأت الطائرات دون طيار وتطورت؟ وما هي مجالات استخدامها؟ وما الآثار العسكرية والاستراتيجية لهذه التقنية على خريطة الصراعات والحروب حول العالم؟

ضيف الحلقة الباحث اليمني الأستاذ علي ذهب.