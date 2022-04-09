تعمل "واتساب" (ًwhatsapp) حاليا على إنشاء ميزة فريدة للغاية في إصدار تجريبي من تطبيقها، ويتوقع أن يتم إطلاقه رسميا قريبا بحسب صحيفة ذي صن (The Sun).

وكشف موقع وابيتاإنفو (WABetaInfo) عن الميزة الجديدة والتي ستسمح للمستخدمين قريبا بإجراء استطلاعات الرأي داخل المجموعات.

الأسابيع القليلة المقبلة، قد يلحظ بعض المستخدمين ميزة الاقتراع التي يتم اختبارها حاليا على أحدث إصدار تجريبي للتطبيق.

ويشار إلى أن استطلاعات الرأي خيار متاح في معظم التطبيقات مثل "تويتر"(Twitter) و"تليغرام"(Telegram) و"فيسبوك" (Facebook)، ولذا يبدو أنه حان الوقت للحصول على هذه الميزة على واتساب.

وبينما تشير الشائعات المبكرة إلى أن الميزة قادمة إلى أجهزة "آي أو إس" (iOS) فمن المحتمل أن تشمل أندرويد أيضا.

وبحسب تقارير، فإنه يتم اختبار ميزة استطلاعات الرأي على الدردشات الجماعية في الإصدار التجريبي 22.8.0.72 من "واتساب" الوقت الحالي.

ومع التحديث الجديد، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء سؤال بخيارات مخصصة للردود التي يمكن للأشخاص بالدردشة الجماعية التصويت لها.

وبحسب ما ورد فإن السؤال يتضمن ما يصل إلى 12 خيارا مختلفا للإجابات.

وكان تطبيق المراسلة المملوك لشركة "ميتا" (Meta) يعمل على تطوير ميزة الاستطلاعات هذه لفترة من الوقت حتى الإصدار التجريبي الأخير.

ومن المتوقع أن تكون الميزة الجديدة موضع ترحيب لمجموعات العائلات ومجموعات العمل.

وسيسمح الاستطلاع بشكل أساسي فقط لأعضاء المجموعة برؤية استطلاعات الرأي والنتائج.

ولسوء الحظ يبدو أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول متى أو حتى إذا كانت الميزة ستطرح للجمهور على نطاق واسع.

وغالبا ما تختبر واتساب ميزات جديدة على تطبيقها التجريبي واتساب بيتا (WhatsApp beta) ويستغرق الكثير منها شهورا قبل طرحها.

ومن الممكن أيضا أن تقرر الشركة المملوكة لـ "ميتا" أن تلغي الميزة تماما قبل إطلاقها بشكل عام.