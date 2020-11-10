8 ألعاب مجانية على الإنترنت لمساعدتك على تعلم البرمجة

تعلم البرمجة لا يعني أن تجيد لغتها فحسب، وإنما أن تفهم أيضا المنطق وتحسن المهارات المنطقية والتحليلية.

ولكل لغة برمجة مزايا وعيوب، لكن الأساسيات هي نفسها إلى حد معين، ومن المعروف أن أفضل طريقة لتعلم لغة البرمجة هي كتابة الأكواد (الشفرات) فيها.

ومن المعروف أيضا أن المطورين الرئيسيين لا يكتبون الكود فحسب، بل يستمتعون أثناء القيام بذلك، وإذا لم يتم تحديد الأساسيات فإن البرمجة المتقدمة ستكون مملة.

هناك الكثير من الطرق المختلفة المتاحة لتعلم البرمجة، ويمكنك أن تصبح خبيرا باستخدام هذه الموارد.

لكن البرمجة مثل الفن تماما كلما استمتعت أكثر أثناء عملية التعلم زاد احتمال قيامك بتطوير الشغف تجاهها، وستكون ألعاب البرمجة هذه مفيدة بالتأكيد، حيث ستساعدك المنصات المذكورة أدناه في تعلم مفاهيم البرمجة الأساسية.

1- "كود مونكي" (CodeMonkey)

في تقريره الذي نشره موقع "هاكرنون" (hackernoon) الأميركي، قال الكاتب شاشيراج والسيتوار إن "كود مونكي" تتصدر قائمة ألعاب البرمجة لكونها مناسبة جدا للمبتدئين، وتعلّم مفاهيم البرمجة للطلاب ذوي المعرفة المحدودة جدا أو المنعدمة بطريقة ممتعة وتفاعلية.

تستخدم اللعبة لغة برمجة "كافي سكريبت" لتعليمك كيفية بناء ألعابك الخاصة في "إتش تي إم إل 5" (HTML 5)، كما أن "كود مونكي" هي لعبة رائعة لتحسين منطقك ومهارات حل المشاكل الخاصة بك أثناء تعلم كيفية البرمجة.

2- "كود إن غايم" (CodinGame)

إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين مهاراتك في البرمجة وكذلك تعلم مفاهيم جديدة ولكن سئمت من البرامج التعليمية المعتادة وتريد شيئا ممتعا ومثيرا للاهتمام فجرب لعبة "كود إن غايم"، إنها منصة توفر ألعابا تفاعلية ومجانية للمساعدة في تعلم أكثر من 25 لغة برمجة شائعة، بما في ذلك "جافا سكريبت"، و"روبي"، و"سي شارب".

3- "فليكس بوكس فروغي" (Flexbox Froggy)

تعتبر اللعبة الأكثر متعة في قائمة ألعاب البرمجة هي "فليكس بوكس فروغي"، وقد يكون تعلم مفاهيم أوراق الأنماط المتتالية مملا بعض الشيء أحيانا ولكن مع "فليكس بوكس فروغي" يمكنك تعلم هذه المفاهيم من خلال لعبة بسيطة، تعلمك اللعبة كذلك أساسيات كيفية تصفيف الأشياء في الصندوق المرن أثناء مساعدة الضفدع فروغي وأصدقائه.

تعلمك لعبة فليكس "بوكس فروغي" أساسيات كيفية تصفيف الأشياء في الصندوق المرن أثناء مساعدة فروغي وأصدقائه (غيتي)

4- "فليكس بوكس ديفانس" (Flexbox Defense)

"فليكس بوكس ديفانس" لعبة برمجة أخرى تستخدم وحدة الصندوق المرن لتعليم مفاهيم أوراق الأنماط المتتالية، إنها تشبه لعبة "فليكس بوكس فروغي"، وتتمثل مهمتك في منع موجات الأعداء القادمة من تجاوز دفاعاتك باستخدام أوامر مماثلة لتلك المستعملة في "فليكس بوكس فروغي".

5- "كود كومبات" (CodeCombat)

تعد "كود كومبات" إحدى ألعاب البرمجة الشائعة المتعلقة بـ"جافا سكريبت"، تم تصميمها خصيصا ليستخدمها المعلمون والطلاب كلعبة فيديو تعليمية تعلم مفاهيم ولغات برمجة البرمجيات وكذلك أساسيات علوم الحاسوب، وتتكون اللعبة من الألغاز والتحديات التي يحتاج اللاعبون إلى حلها عن طريق كتابة "كود جافا سكريبت".

6- "تشيك آي أو" (CheckIO)

إذا كنت تريد تطوير مهاراتك في "بايثون" أو "جافا سكريبت" بطريقة ممتعة وتفاعلية فجرب "تشيك آي أو"، إنها لعبة برمجة مجانية مناسبة لكل من المبرمجين المبتدئين والمتقدمين، حيث يمكنك تحسين مهاراتك في البرمجة من خلال حل تحديات مثيرة للاهتمام ومهام ممتعة باستخدام "جافا سكريبت" و"بايثون".

وتعتمد اللعبة على موضوع الجزر، وتتكون بأكملها من مستويات مختلفة حسب الجزيرة، حيث إن كل مستوى أكثر صعوبة من السابق للتأكد من أنك تتعلم شيئا جديدا في كل مستوى من مستويات اللعبة.

7- "كود وارز" (Code Wars)

"كود وارز" عبارة عن منصة ألعاب عبر الإنترنت تعتمد على موضوع النينجا وتساعدك على تحسين مهاراتك بمساعدة الألغاز المختلفة وتحديات البرمجة، إذا كنت ترغب في تعلم لغة معينة فسيتعين عليك اجتياز اختبار أساسي لإثبات مهاراتك وفهمك للغة.

وبمجرد إتمام المراحل الأولى ستجد أنه لا توجد لعبة أخرى في السوق أفضل من هذه في بناء مهارات البرمجة المتقدمة، ولدى "كود وارز" مجموعة كبيرة ومتنوعة من اللغات لتقديمها، بما في ذلك "جافا سكريبت"، و"سويفت"، و"بايثون"، و"روبي"، و"هاسكل".

8- "روبي واريور" (Ruby Warrior)

آخر لعبة في قائمة ألعاب البرمجة هي "روبي واريور"، يذكر أن "روبي" هي لغة برمجة شائعة تستخدم على نطاق واسع لأغراض تطوير الويب، وإذا كنت مبتدئا في لغة "روبي" فإن لعبة البرمجة "روبي واريور" مثالية بالنسبة لك.