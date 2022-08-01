الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الكويت

أعلن اليوم الاثنين عن تركيبة الحكومة الكويتية الجديدة التي عُهد مؤخرا بمهمة تشكيلها إلى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث قالت وكالة الأنباء الكويتية إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدرا مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة التي تضم 12 وزيرا.

ولم تشهد تركيبة الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية، وقد تمت إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط وعبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

ومن بين المهام التي ستتولاها هذه الحكومة إقرار الميزانية، وإجراءات حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، وذلك طبقا لخارطة الطريق التي أعلنها ولي العهد في يونيو/حزيران الماضي.

وقبل أسبوع، أصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح مرسوما أميريا بتعيين وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت الحكومة الكويتية التي يترأسها الشيخ صباح الخالد الصباح قد تقدمت باستقالتها في 5 أبريل/نيسان الماضي، على خلفية استجواب قُدم للخالد وحظي بتأييد برلماني في عدم التعاون مع حكومته.

وقد أصدر ولي العهد الكويتي قرارا بقبول الاستقالة الرابعة للشيخ صباح الخالد الصباح في 10 مايو/أيار الماضي.