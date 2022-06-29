الأردن ينفي وجود نية لبناء تحالف عسكري عربي يضمّ إسرائيل

نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وجود أي حديث عن تحالف عسكري تكون إسرائيل جزءا منه، وقال إن هذا الموضوع ليس على أجندة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.

وفي مقابلة مع الجزيرة مساء الثلاثاء، شدد الصفدي على أنه لا يوجد حديث عن تحالف عربي تكون إسرائيل جزءا منه، "ولا يوجد طرح من هذا القبيل".

وقال إن ما طرح في هذا السياق كان سؤالا وجهته صحفية لملك الأردن عبد الله الثاني حول ما إذا كان يؤيد قيام تحالف دفاعي عربي، ومن الطبيعي أن الأردن يؤيد "كل عمل عربي مؤسساتي مشترك، سواء تعلق الأمر بالدفاع والأمن أو بالاقتصاد".

وبذلك ينفي الوزير الأردني ما تناولته تقارير إعلامية غربية وإسرائيلية عن عزم تل أبيب وعواصم عربية بناء تحالف عسكري لمواجهة إيران، بمساعدة من الولايات المتحدة.

وفي شأن متصل، أوضح الوزير الأردني أن دولا عربية تجري تنسيقا مشتركا قبيل زيارة بايدن للمنطقة، وأضاف أن زيارته للدوحة تأتي في هذا السياق، حيث نقل رسالة من الملك عبد الله الثاني إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشدد الصفدي على محورية القضية الفلسطينية وعلى أهمية الأزمة السورية والأمن الخليجي، و"كلنا نطالب بآليات تضمن أمننا جميعا عبر الحوار وحلّ المشاكل، إلى جانب الطاقة والأمن الغذائي.. فهناك تحديات تحتم علينا أن نعمل جميعا، وسنتحدث مع الولايات المتحدة في كل هذه الأمور".

وقال الصفدي إن كل الدول العربية تريد علاقات جيدة مع إيران، "وحتى نصل لهذه المرحلة لا بد من حوار يعالج كل أسباب التوتر".