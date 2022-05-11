استشهاد شيرين أبو عاقلة.. شبكة الجزيرة: قوات الاحتلال اغتالت مراسلتنا بدم بارد ونطالب العالم بإدانة الجريمة البشعة

قالت شبكة الجزيرة الإخبارية إن مراسلتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيرين أبو عاقلة استشهدت صباح اليوم الأربعاء، بعدما أطلقت عليها قوات الاحتلال الرصاص أثناء تغطيتها عملية اقتحام جنين.

وجاء في بيان لشبكة الجزيرة الإعلامية: "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".

ودانت الشبكة "الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته"، وحمّلت "الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

وقدمت الشبكة "خالص العزاء لعائلة الفقيدة الغالية شيرين في فلسطين ولأسرتها الكبيرة الممتدة في أصقاع العالم"، وأكدت أنها ترفع "عهدا بملاحقة الجناة قانونيا مهما حاولوا التستر على جريمتهم وتقديمهم للعدالة".

وفي الوقت ذاته حمّلت الجزيرة "السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة منتج الجزيرة علي السمودي الذي استهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق النار عليه في الظهر أثناء التغطية" وهو يخضع للعلاج.

وطالبت شبكة الجزيرة المجتمع الدولي بإدانة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها لتعمّدها استهداف الزميلة شيرين أبو عاقلة وقتلها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت -اليوم الأربعاء- استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، "استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

ونقل مدير مكتب الجزيرة في فلسطين عن شهود عيان قولهم إن إطلاق النيران من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على شيرين كان متعمدا والرصاصة أصابتها أسفل الأذن في منطقة لا تغطيها الخوذة التي كانت ترتديها.